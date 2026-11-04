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В американській політиці «хвилею» називають вибори, на яких одна з партій отримує настільки потужну підтримку виборців, що досягає нищівної перемоги, забираючи безліч місць у опонентів та перехоплюючи контроль над законодавчими органами. «Цунамі» ж — це вже екстремальний варіант такої «хвилі», коли успіх партії, що перемогла, виявляється настільки масштабним і несподіваним, що вона перемагає навіть у традиційно «безнадійних» для себе регіонах країни. Схоже, що саме це й трапилося напередодні у США з Демократичною партією.

Проміжні вибори до Конгресу США, які пройшли 3 листопада 2026 року, ще не завершилися остаточним підрахунком голосів, але головний результат уже очевидний: Демпартія здобуває переконливу перемогу і бере під контроль обидві палати — і Сенат, і Палату представників. Республіканці, очолювані президентом Дональдом Трампом, зазнали нищівної поразки, яку за великим рахунком очікували всі — окрім, здається, самого Трампа. Президент США вже публічно визнав, що результати виявилися «гіршими за його сподівання», і навіть пригрозив блокувати всі законодавчі ініціативи демократів завдяки праву вето.

Ця поразка — не просто чергова зміна конфігурації влади у Вашингтоні. Вона матиме глибокі наслідки і для внутрішньої, і для зовнішньої політики США, зокрема й для війни в Україні. Що саме сталося, чому це було неминуче і як новий розклад сил у Конгресі позначиться на Києві? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук разом із експертами розбирався в питанні.

Демократичне «цунамі» затопило обидві палати

Результати, які продовжують оприлюднювати провідні американські медіа, малюють картину тотальної поразки республіканців. У Сенаті демократи на момент написання статті вже забезпечили собі щонайменше 54 місця проти 44 у республіканців, тоді як для контролю над верхньою палатою достатньо 51 голосу. Таким чином, Демпартія відібрала у суперника мінімум сім мандатів — результат, який ще півроку тому здавався майже неможливим.

У Палаті представників ситуація не менш драматична. За попередніми підрахунками, демократи впевнено долають поріг у 218 мандатів, необхідний для більшості, і отримують від 220 до понад 230 місць проти 120-133 у республіканців. Остаточні цифри ще будуть неодноразово коригуватися, оскільки в деяких штатах підрахунки можуть тривати тижнями. Але сам факт переходу контролю над обома палатами до рук демократичної опозиції вже не викликає жодних сумнівів.

Та найбільш промовистими є навіть загальні цифри, а ті місця, де саме демократи здобули перемоги. Так, у традиційно «червоному» Техасі (ключова опора Республіканської партії протягом десятиліть) демократ Джеймс Таларико переміг підтримуваного Трампом республіканця Кена Пакстона — і це перша перемога демократа на виборах до Сенату від Техасу з 1988 (!) року. У Канзасі, ще одному традиційно «червоному» штаті, демократ Адам Гамільтон переміг чинного сенатора-республіканця Роджера Маршалла — і це взагалі перша перемога демократа в Сенаті від Канзасу з 1932 року, тобто за 94 (!!) роки! У Південній Кароліні демократка Енні Ендрюс перемогла республіканку Дарлін Грем — сестру покійного Ліндсі Грема — і це перша перемога демократів у цьому штаті з 1998 року. Перемоги здобуті також у Мені, Айові, Огайо, Північній Кароліні, Міссісіпі, тощо.

Трамп відреагував на це визнанням поразки — взагалі-то доволі безпрецедентним для нього кроком.

«Я трохи здивований. Я думав, вони (республіканці — ред.) виступлять краще», — заявив він.

Водночас президент США дав зрозуміти, що не збирається просто скласти руки. У соцмережах він опублікував зображення яскраво-червоної кепки з написом «ВЕТО» і дав зрозуміти, що блокуватиме всі демократичні законопроєкти, аж поки Демпартія не захоче «нормально працювати» з Трампом.



Чому це було неминуче: історичні традиції та втома від Трампа

Поразка республіканців виглядає сенсаційною, але лише на перший погляд. Насправді вона вписується у давню і майже непорушну традицію американської політики: партія президента майже завжди втрачає місця в Конгресі на проміжних виборах. За період з 1946 по 2022 рік відбулося 20 проміжних виборів, і в 18 з них партія чинного президента програвала. Винятками були лише 1934 рік, коли демократи на чолі з Франкліном Рузвельтом здобули перемогу на тлі Нового курсу, та 2002 рік, коли республіканці Джорджа Буша-молодшого скористалися ефектом після терактів 11 вересня.

Причина цієї закономірності проста: за два роки після президентських виборів американці зазвичай втомлюються від чинної влади і балансують політичну систему, голосуючи за опозицію. Це своєрідний інституційний «запобіжник», який не дає жодній партії надто довго контролювати всі важелі влади.

Але Трамп — це, як завжди, окремий випадок. Його політика виявилася настільки нетиповою, дивною, непродуманою та радикальною, що втома від нього перевершила всі історичні аналогії. Війна з Іраном, яка не призвела до зміни режиму в Тегерані, але спричинила різке зростання цін на нафту і, як наслідок, на пальне в самих США, вдарила по рейтингах республіканців. А спроби «яструбів» у Республіканській партії — на кшталт того ж покійного Ліндсі Грема — втягнути Вашингтон у все нові й нові конфлікти лише поглибили розчарування виборців.

Результат виявився настільки нищівним, що республіканці втратили навіть ті штати, які десятиліттями вважалися їхньою вотчиною. Перемога демократа у ключовому для республіканців Техасі чи тим паче в Канзасі або Міссісіпі — це такий нонсенс для США, що навіть складно пояснити ситуацію так, аби українському читачу все стало зрозуміло. Найближчий аналог: уявіть, що на виборах в Україні у Львові розгромно перемогла б «ОПЗЖ» на чолі з особисто Віктором Медведчуком. Чи якби Донбас і Крим раптом проголосували б за умовний «Правий сектор». Тобто йдеться про щось настільки немислиме, чого не може бути просто тому, що не може бути.

Але віддамо належне Трампу: він таки зумів забезпечити своїй партії саме такий «рекордний» результат. Ось тільки рекорд цей із приставкою «анти».



Що це означає для України

Для Києва результати проміжних виборів мають подвійне значення, і не все тут є однозначно позитивним. Демократи, які тепер контролюють Конгрес, традиційно асоціюються з жорсткою позицією щодо Росії та готовністю продовжувати безкінечну конфронтацію — за рахунок України та війни в українській державі. Також вони обіцяють розслідування рішень адміністрації Трампа і просування законопроєктів на підтримку України. Теоретично вони могли б навіть спробувати ухвалити новий пакет допомоги Києву, долаючи вето президента кваліфікованою більшістю в дві третини голосів. Хоча результат таких спроб абсолютно не гарантований.

Є й інший бік. По-перше, серед тих, хто програв або ризикує втратити свої місця, виявилося чимало послідовних партнерів Києва в Республіканській партії. Вже програли такі конгресмени, як Брайан Фіцпатрік і Майк Лоулер, сенаторка Сьюзан Коллінз, Роб Бреснахан, Майк Карі, сенаторка Дарлін Грем, тощо. Це відбувається на додачу до тих цілком проукраїнських законодавців, які завершують свою кар'єру в Конгресі в січні. І хоча не всі республіканці налаштовані проти України — так само як і далеко не всі демократи автоматично за неї — втрата досвідчених партнерів і лобістів інтересів Києва ускладнює загальну ситуацію.

По-друге, демократи, попри свою риторику, можуть виявитися не настільки ефективними в питанні підтримки Києва, як того хотілося б українській владі. Зрештою, вони перш за все американські, а не українські політики, які займатимуться внутрішніми американськими справами. Та й про право Трампа на вето забувати не варто.

По-третє, і це найважливіше: демократи асоціюються з прагненням продовжити конфронтацію з РФ, а отже — і з продовженням війни. Для України це негативний сигнал, адже війну давно пора завершувати, про що постійно говорить і українська влада на чолі з президентом Зеленським. Перемога демократів може означати, що тиск на Київ ослабне, а вимоги української сторони знову стануть більш максималістськими. А це, своєю чергою, ще більше ускладнить пошук компромісу (який, втім, і так не можуть знайти) та збільшить і так величезні ризики затягування війни (яка і без цього затягнулася вже майже на п'ять довгих років і не має особливих тенденцій до припинення).

Водночас результати виборів переконливо демонструють, що політична система США, попри всі проблеми, залишається більш-менш здоровою. Вона здатна балансувати себе, і ці вибори стали тому черговим доказом. Американці проголосували проти того, що вважали надмірною концентрацією влади та небажаним державним курсом, і вони мають на це повне право.



Думки експертів

Політолог, директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко зазначає: багато хто радіє перемозі демократів, тому що є безліч претензій і критики на адресу Трампа і його адміністрації. Але треба розуміти, що перемога демократів в обох палатах Конгресу не означає, що відновиться підтримка України, постачання зброї, тощо. Ситуація не така однозначна.

«Треба розуміти одну просту річ: нам необхідно зберігати двопартійну підтримку в обох палатах в будь-якому випадку! Не можна робити ставку тільки на демократів! Окрім цього, слід оновити склад кокусів, тобто груп підтримки — і в Сенаті, і в Палаті представників. Потрібні нові фігури, тому що конгресмени на кшталт Фіцпатріка, як ми бачимо, свої мандати втрачають. Над цим треба працювати. А для цього нам потрібно нарешті призначити нового посла України в США, це завдання номер один! Одна з задач посла — якраз працювати з конгресменами. Ось до січня має з'явитися новий посол, і це дуже, дуже важливо. Також не можна протиставляти Трампа і Конгрес, це величезна помилка. Працювати потрібно з усіма.

Є також великий ризик, що наступні два роки триватиме протистояння між парламентом і президентом. І нам тут доведеться маневрувати, підтримуючі гарні відносини з усіма. Трамп залишається президентом США, Америка — це президентська республіка. Зовнішня політика залишається під контролем Трампа. Не забуваємо про це. Нам не можна ставити на одну сторону», — попереджає Володимир Фесенко.

Політолог, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко каже: насправді і Республіканська, і Демократична партії поступово розвалюються. Адже це вже було, так само дзеркально, коли декілька років тому розгромно програли демократи.

«Америка докотилася до великої перебудови, як СРСР. Верхи не можуть, а низи не хочуть — класика. Ось у такому становищі зараз перебувають США. Тому незалежно від переможців та від тих, хто програв, відбувається розшарування. Республіканська партія розшаровується на класичних республіканців і на MAGA-рух. Так само старі демократи на кшталт подружжя Клінтон чи Обами — це вже минуле століття. До влади у Демпартії рвуться радикальні ліві. Це вже зовсім інша партія.

Тож не зважаючи на таку перемогу демократів, насправді ніхто не має чітких стратегій: ні стосовно України, ні стосовно Європи, ні щодо внутрішніх проблем США. Тому робити якісь глобальні висновки особисто я не став би. Жодної особливої ​​програми я не бачу в жодної з політсил. А щодо України буде так саме, як і з Угорщиною: думали, що пішов Орбан, прийшов Мадяр і все буде добре тепер. Але нічого фундаментально не змінилося… Ні, жодної інтенсивної допомоги Україні від демократів не буде. Єдиний друг України у США — це Пентагон: військове відомство, яке планомірно продовжує протистояти Росії. Але це не політики, це полковники та генерали», — впевнений Віктор Небоженко.



Резюмуючи, проміжні вибори 2026 року стали історичною подією не лише для США, а й в якомусь сенсі для всього світу. Демократи здобули контроль над обома палатами Конгресу, завдавши республіканцям Трампа поразки, масштаби якої важко переоцінити. Вони перемогли в штатах, які багатьма десятиліттями були оплотом республіканців, і зробили це на тлі глибокої втоми виборців від політики чинного президента. Для Трампа, який звик перемагати, це болючий удар, що суттєво обмежує його можливості протягом останніх двох років каденції. Він зберігає право вето, але законодавча ініціатива тепер переходить до опозиції.

Для України наслідки цієї перемоги не є ані виключно позитивними, ані виключно негативними. З одного боку, демократи обіцяють посилити підтримку Києва. З іншого — серед тих, хто втратив або може втратити місця, чимало відданих партнерів України, а сам курс демократів на продовження конфронтації з Росією може ускладнити і так ефемерне досягнення мирної угоди.

Головний урок для Києва полягає в тому, що внутрішня політика США залишається складною і мінливою, тож покладатися виключно на одну партію чи одного лідера було б стратегічною помилкою. Наймудріша лінія поведінки — зберігати робочі відносини з обома сторонами, не втручатися у внутрішні справи Вашингтона і водночас використовувати будь-які можливості для просування власних інтересів.

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