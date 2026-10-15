Від Еболи померли 10 учнів у ДР Конго — Anadolu Agency

Від хвороби, спричиненої вірусом Ебола, в провінції Ітурі на сході Демократичної Республіки Конго померли щонайменше 10 учнів. Загалом у кількох школах провінції зафіксували 25 підтверджених випадків інфекції серед школярів, повідомляє Anadolu Agency.

Випадки серед школярів

За даними освітніх посадовців у Буня, серед 25 інфікованих учнів померли 10. Ще семеро проходять лікування у спеціалізованих центрах боротьби з Еболою в регіоні.

Новий навчальний рік у школах розпочався понад місяць тому на тлі триваючого спалаху. Провінційний посадовець у сфері освіти Івон Муке закликав школи посилити профілактичні заходи, щоб обмежити поширення вірусу.

За його словами, уряд за підтримки міжнародних партнерів посилює протидію епідемії у школах, розподіляючи дезінфекційні та захисні засоби для учнів і працівників. Він також закликав забезпечити правильне використання цих засобів і дотримання медичних рекомендацій.

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Масштаби спалаху

Африканське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я у ситуаційному звіті зазначило, що спалах у ДР Конго продовжує розвиватися, поширюючись географічно та за кількістю заражень і смертей.

Епідемія охопила 65 медичних зон у семи провінціях: Верхнє Уеле, Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Нижнє Уеле, Чопо та Південне Убангі. Ітурі залишається головним осередком спалаху, водночас значна передача вірусу зберігається у Північному Ківу та Верхньому Уеле.

За оновленими даними Міністерства охорони здоров’я ДР Конго, від оголошення спалаху в травні в країні підтвердили 9144 випадки Еболи, з яких 4410 завершилися смертю.

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