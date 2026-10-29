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Наприкінці жовтня 2026 року в Китаї розгорнулися одразу два скандали, пов'язані з міжнародними знаменитостями та популярними брендами. Французький футболіст Кіліан Мбаппе залишився без китайських рекламних контрактів через жарт про Мао Цзедуна, а японська компанія Sanrio, якій належить Hello Kitty, припинила співпрацю з телевізійним серіалом після критики з боку китайських державних медіа.

Це далеко не перші випадки, коли висловлювання відомих людей, рекламні кампанії чи сюжети фільмів викликали різку реакцію в Китаї. Раніше через подібні суперечки скасовували спортивні трансляції, видаляли голлівудські фільми зі стримінгових платформ, прибирали товари міжнародних брендів з онлайн-магазинів та розривали багатомільйонні контракти.

Причиною могли стати як політичні заяви, так і звичайні жарти або культурні образи, які китайська аудиторія вважала неприйнятними.

UA.News розповідає про десять найгучніших випадків, коли світові спортсмени, актори, музиканти та великі компанії зіткнулися з китайською цензурою або бойкотами.

Кіліан Мбаппе: мем із Мао Цзедуном і втрата контрактів

26 жовтня 2026 року в соцмережах поширився уривок інтерв'ю Кіліана Мбаппе для французького проєкту The Bridge. Нападник «Реала» згадував інтернет-меми зі своєю участю та назвав одним із найсмішніших зображення, де його обличчя наклали на портрет людини, яку він назвав «китайським диктатором». Ішлося про Мао Цзедуна, засновника КНР. Сам жарт походив із футбольних мемів, у яких Мбаппе іронічно зображали як надто впливову людину в клубі.

Китайські соцмережі відреагували обуренням. Уже 27 жовтня виробник напоїв Dongpeng і молочна компанія Mengniu оголосили про припинення співпраці з футболістом. Інші партнери також почали прибирати рекламні матеріали з його участю. Для Мбаппе, який раніше з'являвся на китайських білбордах і в масштабних кампаніях, це означало втрату частини комерційного ринку.

Скандал зачепив і футбол. Китайська державна медіагрупа CMG призупинила трансляції іспанської Ла Ліги; платформи Weibo та Xiaohongshu обмежили можливість підписуватися на акаунти спортсмена. Водночас сам оригінальний жарт у китайському інформаційному просторі майже не відтворювали: державні медіа переважно говорили про «неналежні висловлювання» без згадки Мао.

Мбаппе вибачився, назвавши коментар необдуманим, а «Реал» окремо висловив жаль через образу китайських уболівальників. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що серйозно сприймає вибачення.

Hello Kitty: чому Sanrio відмовилася від японського серіалу

29 жовтня стало відомо, що японська Sanrio, якій належать Hello Kitty, My Melody та інші популярні персонажі, припинила співпрацю зі шпигунським серіалом «VIVANT». Для його просування компанія випустила сувенірну продукцію з героями Sanrio в образах персонажів телевізійної історії.

Проблема виникла через другий сезон «VIVANT». В одному з епізодів представники вигаданої китайської розвідувальної структури катують японських агентів. Китайські державні медіа, зокрема CCTV і Global Times, розкритикували таке зображення, звинувативши серіал у дискредитації Китаю. Після цього китайський підрозділ Sanrio опублікував вибачення та скасував подальші спільні проєкти й рекламні заходи.

Компанія пояснила рішення невідповідністю окремих елементів співпраці своїй корпоративній філософії. Представники телеканалу TBS наголосили, що серіал є художнім твором і не спрямований проти жодної країни.

Месут Озіл: критика політики щодо уйгурів і зникнення з футбольної гри

У грудні 2019 року півзахисник лондонського «Арсенала» Месут Озіл опублікував заяву на підтримку уйгурів — переважно мусульманського народу, що проживає, зокрема, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Футболіст засудив переслідування уйгурів і дорікнув мусульманським державам за недостатню реакцію.

Китайська влада заперечувала звинувачення у порушеннях прав людини, а державні медіа назвали слова Озіла неправдивими.

15 грудня державний телеканал CCTV прибрав із сітки мовлення матч «Арсенал» — «Манчестер Сіті», замінивши його іншим поєдинком. Як повідомила BBC, китайська футбольна асоціація також засудила футболіста, заявивши, що він образив почуття місцевих уболівальників. «Арсенал» дистанціювався від заяв свого гравця та наголосив на аполітичній позиції клубу.

Невдовзі справа вийшла за межі телебачення. Китайська компанія NetEase, яка видавала футбольний симулятор Pro Evolution Soccer, видалила Озіла з трьох китайських версій гри, зокрема PES 2020 Mobile. Представники видавця пояснили це тим, що слова спортсмена суперечили «спортивному духу».

NBA: допис про Гонконг, який коштував лізі китайських трансляцій

У жовтні 2019 року генеральний менеджер Х'юстон Рокетс Деріл Морі опублікував у Twitter зображення на підтримку продемократичних протестів у Гонконгу. Допис він швидко видалив, але скандал уже розгортався. Китайська баскетбольна асоціація припинила співпрацю з клубом, державний CCTV скасував трансляції матчів NBA, а низка спонсорів і партнерів переглянула свої угоди.

Особливо болючою суперечка стала для Х'юстон Рокетс. Команда мала в Китаї величезну аудиторію завдяки колишній зірці Яо Міну. Президент NBA Адам Сільвер, зі свого боку, захистив право представників ліги висловлювати власні погляди, хоча керівництво намагалося відновити відносини з китайськими партнерами.

Криза виявилася тривалою. Китайський CCTV не показував матчі NBA приблизно півтора року. До цього додалися втрати від спонсорських і медійних обмежень.

Кіану Рівз: як підтримка Тибету прибрала фільми з платформ

У березні 2022 року з китайських відеосервісів почали зникати фільми з Кіану Рівзом. Причиною стала участь актора в благодійному концерті Tibet House US — організації, пов'язаній із підтримкою тибетської культури й Далай-ламою. Пекін вважає питання Тибету політично чутливим і звинувачує Далай-ламу в сепаратизмі.

Після появи інформації про концерт китайські користувачі розкритикували Рівза. Невдовзі Tencent Video та iQiyi прибрали фільми за його участю, зокрема стрічки серій «Матриця» і «Джон Вік», а також «Швидкість». Із Tencent Video зникли щонайменше 19 фільмів актора; пошук його імені на деяких сервісах також перестав давати звичні результати.

Ці стрічки не були присвячені політичній ситуації в Китаї. Обмеження стосувалися творчого доробку актора через його участь у зовнішньому благодійному заході. Через це наслідки відчули не лише сам Рівз, а й кінокомпанії та правовласники, чиї фільми втратили частину аудиторії.

«Південний парк»: мультсеріал висміяв цензуру і зник із китайських сайтів

2 жовтня 2019 року вийшов епізод американського мультсеріалу «Південний парк» під назвою Band in China. Автори висміяли голлівудські компанії, які змінюють сценарії та вирізають небажані сцени, щоб отримати доступ до китайського прокату. В одному із сюжетів персонажі намагаються заробити в Китаї, але стикаються з обмеженнями, а Disney стає одним із головних об'єктів сатири.

Після виходу серії епізоди, відеофрагменти й згадки про «Південний парк» почали зникати з низки китайських сайтів. Творці шоу Трей Паркер і Метт Стоун відповіли іронічним «вибаченням», у якому висміяли готовність великих корпорацій ставити прибутки вище за свободу висловлювань.

Випадок набув особливого звучання: серіал, що критикував пристосування Голлівуду до китайських цензорів, сам зіткнувся з обмеженнями на цифрових платформах.

BTS: промова про Корейську війну і зникнення реклами

У жовтні 2020 року південнокорейський гурт BTS отримав нагороду Van Fleet Award за внесок у розвиток відносин Південної Кореї та США. Під час промови лідер колективу RM згадав спільні жертви двох держав у Корейській війні 1950–1953 років.

Частина китайських користувачів обурилася, оскільки музикант не згадав китайських солдатів, які воювали на боці Північної Кореї. Хоча RM безпосередньо не критикував КНР, соціальними мережами поширилися заклики бойкотувати гурт і його рекламних партнерів.

Невдовзі китайські онлайн-майданчики перестали показувати окремі рекламні кампанії BTS від Samsung та Hyundai. Як повідомляло Reuters, не було достеменно зрозуміло, хто видаляв кожен матеріал — самі бренди чи адміністрації сервісів. Однак кампанії зі світовими попзірками фактично опинилися під ударом через різне трактування історичної події.

Dolce & Gabbana: реклама з паличками, скасований показ і бойкот

У листопаді 2018 року італійський модний дім Dolce & Gabbana готував один із наймасштабніших показів у своїй історії. Захід під назвою The Great Show мав відбутися в Шанхаї та стати важливим кроком для зміцнення позицій бренду на китайському ринку. Організатори планували представити понад 300 образів, залучити близько 140 артистів і запросити 1400 гостей, серед яких були китайські знаменитості, моделі та впливові представники індустрії моди.

Для просування показу компанія запустила рекламну кампанію DG Loves China. У коротких відеороликах китайська модель у вбранні Dolce & Gabbana намагалася їсти традиційні італійські страви — піцу, спагеті та канолі — за допомогою паличок. Закадровий голос пояснював їй, як правильно користуватися столовими приборами, а сама героїня виглядала розгубленою.

Реклама, яку бренд задумував як жартівливе поєднання італійської та китайської культур, викликала протилежну реакцію. Користувачі соціальних мереж звинуватили Dolce & Gabbana у зверхньому ставленні до китайців, використанні расових стереотипів і зображенні місцевої культури як менш розвиненої. Особливе обурення викликав тон коментарів, який багато глядачів сприйняли як насмішку.

Скандал посилився після появи в інтернеті скриншотів приватного листування, яке приписували співзасновнику модного дому Стефано Габбані. У повідомленнях містилися образливі висловлювання про Китай та його жителів. Дизайнер заперечив авторство коментарів і заявив, що його акаунт в Instagram зламали. Компанія також опублікувала пояснення, однак це не зупинило хвилю критики.

Уже 21 листопада суперечка стала однією з найпопулярніших тем у китайській соціальній мережі Weibo. До середини дня публікації про скандал набрали понад 120 мільйонів переглядів. Від співпраці з брендом почали відмовлятися відомі китайські актори та співаки, зокрема Чжан Цзиї, Лі Бінбін і Ван Цзюнькай.

Моделі, які мали брати участь у показі, також почали відкликати свою участь. У результаті Dolce & Gabbana скасувала The Great Show за кілька годин до запланованого початку. За інформацією Vogue, захід мав стати найбільшим за 33-річну історію модного дому, тому його скасування стало серйозним ударом для компанії.

Наслідки швидко поширилися на роздрібну торгівлю. Китайські маркетплейси Kaola та Secoo прибрали продукцію Dolce & Gabbana зі своїх каталогів. Reuters також зафіксувало, що товари бренду перестали відображатися в пошуку на великих платформах Alibaba та JD.com. Таким чином, покупці втратили можливість замовляти значну частину продукції через звичні онлайн-магазини.

23 листопада засновники модного дому Доменіко Дольче та Стефано Габбана опублікували відеозвернення з вибаченнями. Дизайнери заявили, що поважають китайську культуру, визнали помилки рекламної кампанії та пообіцяли не допускати подібних ситуацій у майбутньому. Наприкінці звернення вони навіть попросили вибачення китайською мовою.

Проте відновити репутацію виявилося значно складніше. За результатами дослідження YouGov, показник сприйняття бренду серед китайських споживачів лише приблизно за тиждень знизився з +3,3 до −11,4 бала.

H&M: бавовна із Сіньцзяну та зникнення з онлайн-магазинів

У березні 2021 року шведська компанія H&M опинилася в центрі масштабного бойкоту в Китаї через свою позицію щодо виробництва бавовни в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі. Приводом стала заява бренду, оприлюднена ще у вересні 2020 року. У ній компанія висловлювала занепокоєння повідомленнями про використання примусової праці уйгурів і пояснювала, чому більше не закуповує бавовну з цього регіону.

Скандал розгорівся 24 березня 2021 року, коли стару заяву H&M почали активно поширювати китайські соціальні мережі. Це сталося через кілька днів після того, як Європейський Союз, США, Велика Британія та Канада запровадили санкції проти китайських посадовців через порушення прав людини в Сіньцзяні. Пекін відкинув звинувачення, а пов'язані з владою організації звинуватили шведський бренд у поширенні неправдивої інформації.

До критики долучилася Комуністична спілка молоді Китаю, яка закликала споживачів відмовитися від продукції H&M. Китайські державні медіа також почали публікувати матеріали проти компанії. Відомий китайський актор Хуан Сюань оголосив про розірвання рекламного контракту з брендом, заявивши, що виступає проти дискредитації своєї країни.

Бойкот швидко перейшов у цифровий простір. Продукція H&M зникла з великих китайських маркетплейсів Tmall, JD.com та Pinduoduo. Магазини бренду перестали відображатися в деяких картографічних сервісах, зокрема Baidu Maps, а застосунок компанії прибрали з місцевих магазинів програм. Фактично покупцям стало значно складніше знаходити торговельні точки H&M та замовляти одяг через звичні онлайн-платформи.

Хвиля критики поширилася й на інші міжнародні компанії. Під бойкот потрапили Nike, Adidas, Burberry, Uniqlo та Hugo Boss, які раніше висловлювали занепокоєння умовами праці в Сіньцзяні. Китайські знаменитості почали відмовлятися від рекламних контрактів, а в соціальних мережах набирали популярності кампанії на підтримку місцевої бавовни.

Економічні наслідки для H&M виявилися відчутними. У кварталі, що завершився в травні 2021 року, продажі компанії в Китаї скоротилися на 28% рік до року, або на 23% у місцевій валюті. Наприкінці березня компанія також повідомляла про закриття приблизно 20 магазинів у країні. Повністю пояснювати падіння продажів лише бойкотом некоректно, проте інформаційна кампанія суттєво ускладнила роботу бренду на одному з його найбільших ринків.

H&M намагалася відновити довіру китайських покупців, наголошуючи, що її політика закупівель не є політичною позицією. Водночас компанія продовжувала декларувати дотримання міжнародних стандартів відповідального виробництва.

Blizzard: покарання гравця за підтримку Гонконгу

У жовтні 2019 року гонконзький кіберспортсмен Нг Вай Чун, відомий під ніком blitzchung, після матчу турніру Hearthstone Grandmasters з'явився в захисній масці та вигукнув гасло на підтримку протестів у Гонконгу. На той час у місті тривали масові демонстрації проти посилення впливу Пекіна.

Американська компанія Blizzard Entertainment заявила, що гравець порушив правила офіційної трансляції. Спочатку його відсторонили від змагань на 12 місяців, позбавили призових, а з двома коментаторами інтерв'ю припинили співпрацю. Рішення спричинило міжнародну хвилю критики, заклики бойкотувати Blizzard і звинувачення в тому, що компанія жертвує свободою слова заради китайського ринку.

Згодом Blizzard переглянула санкції: повернула гравцеві призові та скоротила відсторонення його й коментаторів до шести місяців. Керівництво наголошувало, що рішення стосувалося правил турніру, а не політичної позиції Китаю. Водночас компанія визнала, що діяла надто швидко.

Як працюють китайська цензура, бойкоти та комерційний тиск

Усі ці історії об'єднує вплив китайського ринку, але механізми обмежень відрізняються. У випадку Мбаппе та Озіла державне телебачення прибирало спортивні трансляції. Фільми Кіану Рівза й епізоди «Південного парку» зникали з цифрових майданчиків. Dolce & Gabbana і H&M зіткнулися передусім із хвилями обурення споживачів, які підтримали знаменитості та онлайн-ритейлери. Blizzard сама покарала кіберспортсмена, пояснивши це правилами змагань.

Перший рівень контролю — державне регулювання. Китай має розгалужену систему фільтрації інтернету, відому як Великий китайський фаєрвол, а місцеві платформи зобов'язані видаляти заборонений контент. У звіті Freedom House за 2026 рік китайський інтернет знову віднесли до категорії «невільний» із оцінкою 9 балів зі 100.

Другий рівень — рішення великих цифрових платформ та комерційних партнерів. Якщо акаунт обмежують, фільм знімають із каталогу, а товари зникають із маркетплейсів і карт, люди можуть втратити доступ до них навіть без оприлюдненої загальнодержавної заборони. Третій рівень — споживчий націоналізм: користувачі соцмереж вимагають вибачень і закликають бойкотувати компанії через політичні або культурні суперечки. Частину таких кампаній посилюють державні медіа, але не кожна виникає за наказом влади.

Нарешті, існує самоцензура. Кінокомпанії, спортивні ліги, модні бренди й розробники ігор можуть змінювати свої рішення заздалегідь, побоюючись втратити китайських покупців, рекламодавців або доступ до ринку. Історія Sanrio показує, що проблеми може створити навіть не власний контент бренду, а сюжет серіалу, з яким він співпрацює.

Саме поєднання державних правил, реакції аудиторії та комерційних інтересів робить китайські скандали настільки масштабними. Коментар футболіста, промова музиканта чи кілька секунд реклами здатні перетворитися на питання міжнародних контрактів, доступу до цифрових платформ і свободи висловлювань — далеко за межами самого Китаю.

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