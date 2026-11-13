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12 листопада 2026 року американська технологічна корпорація NVIDIA оголосила про відставку свого співзасновника та генерального директора Дженсена Хуанга. Він керував компанією понад 33 роки, перетворивши виробника графічних процесорів на одного з головних учасників світового ринку штучного інтелекту.

Відставці передували повідомлення про позашлюбні стосунки Хуанга, зокрема з жінкою, яку американські посадовці підозрювали у зв'язках із китайською розвідкою, та співробітницею NVIDIA. Сам бізнесмен 8 листопада публічно визнав подружню зраду та перепросив перед родиною і працівниками.

Тимчасовою керівницею NVIDIA стала фінансова директорка Колетт Кресс, а рада директорів розпочала пошук постійного наступника. Подібні ситуації вже неодноразово змінювали долі впливових бізнесменів і політиків. Одні втрачали посади через романи зі співробітницями, інші — через приховування особистих стосунків, порушення закону або звинувачення в сексуальних домаганнях. Іноді наслідки вимірювалися сотнями мільйонів доларів, а в окремих випадках призводили до політичних криз на державному рівні.

UA.News зібрало десять найвідоміших історій із великого бізнесу та політики, які показують, як скандали в особистому житті впливали на кар'єри керівників корпорацій, президентів, міністрів та інших впливових посадовців.

Марк Герд: як скандал із підрядницею коштував посади керівнику HP

У серпні 2010 року американська технологічна компанія Hewlett-Packard несподівано оголосила про відставку свого генерального директора Марка Герда. Він керував HP із 2005 року та мав репутацію успішного менеджера, якому вдалося підвищити прибутковість корпорації, скоротити витрати та посилити її позиції на світовому ринку комп'ютерів.

Причиною стала скарга колишньої підрядниці компанії Джоді Фішер, яка звинуватила Герда в сексуальних домаганнях. Вона співпрацювала з HP у межах корпоративних заходів і брала участь у зустрічах із керівництвом компанії.

Рада директорів ініціювала незалежне розслідування. Перевірка не виявила порушення політики HP щодо сексуальних домагань, однак встановила інші проблеми. Зокрема, йшлося про неточності у фінансових документах та звітах про витрати, пов'язані з контактами Герда з Фішер.

Як повідомила Hewlett-Packard, розслідування встановило порушення стандартів ділової поведінки корпорації. 6 серпня 2010 року Герд залишив посади генерального директора, президента та голови ради директорів.

Утім, скандал не поставив крапку в його професійній кар'єрі. Уже 6 вересня 2010 року Oracle оголосила про призначення Герда президентом компанії. У 2014 році він став одним із двох генеральних директорів Oracle.

Браян Кржаніч: керівник Intel, якого звільнили через роман зі співробітницею

У червні 2018 року Intel оголосила про відставку генерального директора Браяна Кржаніча, який працював у компанії майже 36 років. Він розпочинав кар'єру звичайним інженером у 1982 році, поступово піднявся корпоративною ієрархією, а у 2013 році очолив одного з найбільших виробників процесорів у світі.

Причиною звільнення стали його особисті стосунки зі співробітницею компанії. Intel отримала інформацію про роман, який відбувся раніше, та розпочала внутрішню перевірку за участю зовнішніх юристів.

Розслідування встановило, що стосунки були добровільними, однак порушували внутрішню політику Intel, яка забороняла певні романтичні відносини між керівниками та співробітниками.

21 червня 2018 року компанія офіційно повідомила, що Кржаніч залишає посаду CEO та раду директорів. Тимчасовим керівником призначили фінансового директора Роберта Свона.

Особливо показово, що рішення про відставку ухвалили в період хороших фінансових результатів Intel. Одночасно компанія повідомила, що її квартальні показники перевищать попередні очікування, а 2018 рік може стати рекордним.

Стів Істербрук: роман у McDonald's, звільнення та втрата $105 млн

Один із найдорожчих корпоративних скандалів, пов'язаних з особистим життям генерального директора, стався в американській мережі ресторанів McDonald's.

У листопаді 2019 року компанія звільнила свого генерального директора Стіва Істербрука. Він очолював McDonald's із 2015 року та проводив масштабну модернізацію бізнесу, розвиваючи цифрові сервіси, доставку їжі та автоматизацію обслуговування.

Причиною звільнення стали добровільні романтичні стосунки зі співробітницею, які порушували внутрішню політику компанії. Рада директорів дійшла висновку, що така поведінка демонструвала недостатню розсудливість для керівника корпорації.

Спочатку McDonald's погодилася виплатити Істербруку значні компенсації після звільнення. Однак згодом компанія отримала додаткову інформацію про інші особисті стосунки колишнього CEO зі співробітницями, які він приховав під час першої перевірки.

McDonald's звинуватила Істербрука у введенні ради директорів в оману та звернулася до суду. У грудні 2021 року сторони досягли домовленості, відповідно до якої колишній керівник повернув отримані кошти та компенсації у вигляді акцій.

За офіційним повідомленням McDonald's, загальна вартість повернутих активів на момент домовленості становила $105 млн. Історія отримала продовження у січні 2023 року. Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила Істербрука у наданні неправдивої та оманливої інформації інвесторам щодо обставин його звільнення.

Таким чином, приховані стосунки коштували керівнику не лише посади, а й понад ста мільйонів доларів.

Джефф Цукер: як прихований роман завершив дев'ять років керівництва CNN

У лютому 2022 року американський телеканал CNN несподівано залишив його багаторічний президент Джефф Цукер. Він очолював медіакомпанію з 2013 року та був одним із найвпливовіших керівників американського телебачення.

Причиною відставки стали романтичні стосунки з Еллісон Голласт, яка обіймала посаду виконавчої віцепрезидентки та відповідала за маркетинг і комунікації CNN.

Цукер і Голласт працювали разом понад двадцять років. Їхні стосунки, за словами обох, змінили характер під час пандемії COVID-19. Однак вони своєчасно не повідомили про це керівництво WarnerMedia, якій належав телеканал.

Інформація стала відомою під час внутрішнього розслідування, пов'язаного з колишнім ведучим CNN Крісом Куомо. Коли Цукера запитали про стосунки з колегою, він їх підтвердив.

Керівник визнав, що мав повідомити про роман відразу після його початку, але не зробив цього.

2 лютого 2022 року Цукер залишив посаду президента CNN. Його відставка стала несподіванкою для працівників телеканалу, оскільки протягом дев'яти років він відігравав ключову роль у формуванні редакційної та управлінської стратегії медіакомпанії.

Стів Вінн: звинувачення в домаганнях, відставка та штраф для казино на $20 млн

Американський мільярдер Стів Вінн десятиліттями залишався однією з найвпливовіших постатей світової індустрії казино. Він побудував бізнес навколо розкішних готелів і розважальних комплексів, а його компанія Wynn Resorts стала одним із найбільших операторів казино в Лас-Вегасі та Макао.

У січні 2018 року The Wall Street Journal опублікувала розслідування, у якому кілька жінок звинуватили Вінна в сексуальних домаганнях та неналежній поведінці.

Бізнесмен категорично заперечував звинувачення, проте публікації спричинили масштабну репутаційну кризу. Компанія опинилася під тиском інвесторів, а регулятори розпочали перевірки того, як керівництво реагувало на скарги співробітниць.

6 лютого 2018 року Wynn Resorts оголосила про відставку свого засновника з посад генерального директора та голови ради директорів.

У заяві Вінн пояснив, що через хвилю негативної уваги більше не може ефективно виконувати свої обов'язки. Його наступником став Метт Меддокс. Однак на цьому наслідки скандалу не завершилися. У лютому 2019 року Комісія з контролю за азартними іграми штату Невада оштрафувала Wynn Resorts на $20 млн. Регулятор встановив недоліки корпоративного контролю та неналежне реагування компанії на повідомлення про можливі домагання.

Білл Клінтон: роман із Монікою Левінські та імпічмент президента США

Один із найвідоміших політичних скандалів, пов'язаних з особистим життям, стався у США наприкінці 1990-х років. Його головними учасниками стали президент Білл Клінтон та колишня стажерка Білого дому Моніка Левінські.

У 1998 році інформація про їхні стосунки стала предметом широкого суспільного обговорення та юридичного розслідування. Спочатку Клінтон публічно заперечував сексуальний характер відносин із Левінські. Однак пізніше визнав, що між ними були неналежні стосунки.

Головна проблема для президента полягала не лише в самому романі. Під час іншого судового процесу Клінтон давав свідчення під присягою, через що виникли звинувачення в неправдивих свідченнях і перешкоджанні правосуддю.

19 грудня 1998 року Палата представників Конгресу США проголосувала за дві статті імпічменту президента. Так особистий скандал переріс у повноцінну конституційну кризу.

На початку 1999 року справу розглядав Сенат. Для усунення президента від влади необхідно було набрати дві третини голосів сенаторів, однак прихильникам імпічменту це не вдалося.

За офіційними даними Сенату США, 12 лютого 1999 року Клінтона виправдали за обома статтями. Він зберіг посаду та завершив другий президентський термін у січні 2001 року.

Девід Петреус: подружня зрада, яка завершила кар'єру директора ЦРУ

Девід Петреус був одним із найвідоміших американських генералів свого покоління. Він командував військовими операціями США та союзників в Іраку й Афганістані, а у вересні 2011 року очолив Центральне розвідувальне управління.

Однак уже наступного року його кар'єра на чолі американської розвідки несподівано завершилася. У листопаді 2012 року стало відомо, що Петреус мав позашлюбні стосунки з Полою Бродвелл, журналісткою та авторкою його біографії. Інформація з'явилася під час розслідування ФБР, пов'язаного з електронним листуванням.

9 листопада 2012 року президент Барак Обама офіційно прийняв відставку керівника ЦРУ. У зверненні до співробітників розвідки Петреус визнав, що після більш ніж 37 років шлюбу вступив у позашлюбні стосунки та продемонстрував украй погану розсудливість. Він назвав таку поведінку неприйнятною для керівника розвідувальної організації.

Особливість цього скандалу полягала в посаді Петреуса. Директор ЦРУ відповідає за надзвичайно чутливу інформацію, контррозвідку та захист державних секретів. Тому його особисті контакти викликали питання не лише щодо моральної відповідальності, а й щодо потенційних ризиків для безпеки.

Згодом Петреус зіткнувся з окремою кримінальною справою про неналежне поводження із секретними матеріалами, які він передав Бродвелл.

Еліот Спітцер: як секс-скандал зруйнував кар'єру губернатора Нью-Йорка

Еліот Спітцер будував свою політичну кар'єру на боротьбі з корупцією та фінансовими зловживаннями. На посаді генерального прокурора штату Нью-Йорк він активно розслідував діяльність великих корпорацій і здобув репутацію принципового політика.

У 2006 році Спітцер переміг на виборах губернатора Нью-Йорка. Його вважали одним із перспективних представників Демократичної партії та потенційним претендентом на вищі федеральні посади.

Однак у березні 2008 року газета The New York Times повідомила, що губернатор користувався послугами ескорт-організації Emperors Club VIP, діяльність якої розслідували федеральні правоохоронці.

Скандал став особливо гучним через суперечність між публічним образом Спітцера як борця з порушеннями закону та обставинами його особистого життя.

Політик опинився під потужним тиском громадськості та представників власної партії. Уже 12 березня 2008 року він оголосив про відставку, визнавши особисті помилки та перепросивши перед родиною і виборцями.

17 березня Спітцер офіційно припинив виконувати обов'язки губернатора. Його наступником став віцегубернатор Девід Патерсон. Таким чином, від моменту вступу Спітцера на посаду до відставки минуло трохи більше року.

Пізніше політик спробував повернутися до державного управління. У 2013 році він балотувався на посаду контролера Нью-Йорка, проте програв праймеріз Демократичної партії.

Метт Генкок: роман під час карантину, який коштував посади міністра Британії

У червні 2021 року Велика Британія обговорювала не лише пандемію COVID-19, а й особисте життя міністра охорони здоров'я Метта Генкока. Британські медіа опублікували фотографії та відео, на яких міністр цілував і обіймав свою радницю Джину Коладанджело в приміщенні Міністерства охорони здоров'я.

На той момент у Великій Британії продовжували діяти карантинні обмеження, які передбачали правила соціального дистанціювання. Саме відомство Генкока відповідало за значну частину державної політики боротьби з пандемією.

Тому скандал швидко вийшов за межі питання подружньої невірності. Головною темою суспільного обговорення стали подвійні стандарти представників влади. Британці були змушені дотримуватися суворих правил, обмежувати соціальні контакти та сімейні зустрічі. Водночас один із головних посадовців, відповідальних за ці обмеження, сам порушував відповідні рекомендації.

26 червня 2021 року Генкок подав у відставку. У листі до прем'єр-міністра Бориса Джонсона він визнав порушення карантинних рекомендацій і перепросив перед родиною.

Міністр пояснив, що не хоче, аби його особисте життя відволікало уряд від боротьби з пандемією. Відставка завершила його трирічне перебування на чолі британської системи охорони здоров'я.

Домінік Стросс-Кан: скандал, який позбавив посади в МВФ та президентських перспектив

У травні 2011 року Домінік Стросс-Кан був одним із найвпливовіших економічних посадовців світу. Він очолював Міжнародний валютний фонд і відігравав важливу роль у врегулюванні наслідків світової фінансової кризи.

Одночасно у Франції його розглядали як одного з найперспективніших потенційних кандидатів Соціалістичної партії на президентських виборах 2012 року.

14 травня 2011 року Стросс-Кана затримали в Нью-Йорку після звинувачень у сексуальному насильстві з боку працівниці готелю. Справа миттєво стала міжнародною сенсацією, оскільки стосувалася керівника однієї з найважливіших світових фінансових установ.

Сам Стросс-Кан категорично заперечував звинувачення та стверджував, що сексуальний контакт був добровільним. Уже 18 травня, через чотири дні після затримання, МВФ офіційно повідомив про його відставку.

У зверненні до ради директорів фонду Стросс-Кан наголосив, що хоче захистити установу від наслідків скандалу та зосередитися на доведенні своєї невинуватості. Однак історія мала важливе юридичне продовження. У серпні 2011 року прокуратура Нью-Йорка попросила закрити кримінальну справу через проблеми з достовірністю свідчень заявниці. Суд припинив кримінальне переслідування, і обвинувального вироку щодо Стросс-Кана не було.

Попри це, його професійна та політична кар'єра вже зазнала серйозного удару. Він утратив посаду керівника МВФ і фактично вибув із боротьби за президентство Франції.

Чому особисті скандали можуть коштувати кар'єри

Історії відомих бізнесменів і політиків показують, що навіть багаторічний досвід, великі статки та професійні досягнення не завжди захищають від втрати посади. Для корпорацій головними ризиками стають конфлікти інтересів, порушення внутрішніх правил і втрата довіри інвесторів. У політиці наслідки залежать від суспільної підтримки, юридичних обставин та реакції політичних союзників.

Водночас особистий скандал не обов'язково означає завершення кар'єри. Білл Клінтон зберіг президентську посаду після імпічменту, а Марк Герд очолив іншу велику компанію після звільнення з HP. Натомість інші втратили впливові посади та зазнали значних фінансових і репутаційних втрат.

Зрештою, вирішальним стає не лише сам скандал, а й те, чи були порушені закони або корпоративні правила та чи вдалося людині зберегти довіру суспільства або роботодавця.

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