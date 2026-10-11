Від оголошення HR1 у США закрили 52 пологові відділення — The Guardian

У США від часу оголошення законопроєкту HR1 у липні 2025 року закрилися 52 пологові відділення, а ще вісім повідомили про майбутнє припинення роботи. Про це з посиланням на аналіз некомерційної організації Protect Our Care повідомляє The Guardian.

За даними видання, положення HR1 мають повністю набути чинності у 2027 році. Вони передбачають нові вимоги до працевлаштування для багатьох повнолітніх учасників Medicaid, частіші перевірки права на страхове покриття та скорочення федерального фінансування програми для штатів.

Лікарні називають зміни одним із чинників

Пологові відділення остаточно закрили, зокрема, Centra Southside Community Hospital у Вірджинії та St Mary’s Sacred Heart Hospital у сільській частині північного сходу Джорджії. Обидві лікарні назвали майбутні зміни федеральної політики щодо Medicaid однією з причин такого рішення.

Старша директорка із законодавчої та стратегічної роботи March of Dimes Ерін Джонс заявила, що зменшення фінансування та обмеження способів, якими штати фінансують Medicaid, посилять тиск на бюджети штатів і лікарні. За її словами, найбільше наслідки можуть позначитися на сільських громадах.

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Ризики для сільських громад

March of Dimes виявила 31 сільську лікарню, що перебуває під ризиком і має пологові відділення. Їхнє можливе закриття може залишити 96 округів без таких послуг. Приблизно 40% усіх пологів у США оплачуються через Medicaid.

Професор економіки охорони здоров’я Гарвардської школи громадського здоров’я імені Т. Х. Чана Бенджамін Соммерс зазначив, що зміни торкнуться вагітних жінок. Він зауважив, що вагітних мають звільняти від нових трудових вимог, однак штат може не знати про вагітність жінки, яка отримує страхове покриття через розширення Medicaid.

За останніми даними Центрів контролю та профілактики захворювань США, рівень материнської смертності в країні становить 17,9 випадку на 100 тисяч живонароджень. Видання також пише, що дії федеральної влади на початку 2025 року порушили роботу системи CDC зі збору даних про здоров’я жінок до, під час і після вагітності.

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