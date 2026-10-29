Від початку повномасштабної війни в Росії через політичні репресії загинули щонайменше 69 людей

0:00 / 0:00

Від початку вторгнення Росії в Україну щонайменше 69 людей, серед яких шестеро жінок, стали жертвами політичних репресій у РФ. Про це йдеться у звіті проєкту «Підтримка політв’язнів. Меморіал», який зафіксував смерті в місцях ув’язнення, під час обшуків, домашнього арешту та невдовзі після звільнення.

За даними правозахисників, щонайменше 29 людей померли через хвороби та ненадання медичної допомоги. Десять таких випадків зафіксували у 2026 році. Автори дослідження зазначають, що скарги ув’язнених на проблеми зі здоров’ям нерідко ігнорують або вважають симуляцією.

У звіті наголошують, що хронічні захворювання в умовах ув’язнення загострюються через стрес і важкі умови утримання. Водночас тривалі терміни ув’язнення дедалі частіше отримують люди похилого віку.

Один із таких випадків — справа 64-річного Олега Тиришкіна, якого засудили за коментар у соцмережі «ВКонтакте». Під час судового засідання у форматі відеозв’язку чоловік ліг на підлогу камери, оскільки не міг стояти. Однак фельдшер СІЗО запевнив суддю, що «всі показники в нормі». Згодом Тиришкін помер від серцевого нападу.

Ще 20 людей загинули внаслідок побиттів, катувань або їхніх наслідків. Дванадцятеро з них були громадянами України, переважно мешканцями тимчасово окупованих територій і військовополоненими. Серед загиблих також був громадянин Польщі Кшиштоф Галос, викрадений в Україні.

Одним із найрезонансніших випадків правозахисники називають смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Її тіло повернули в Україну без очей, мозку та частини гортані. Також зафіксували зламане ребро, садна й сліди застосування електричного струму.

За даними звіту, ще десять людей, імовірно, наклали на себе руки. Причини смерті восьми осіб залишаються невідомими. Піаніст Павло Кушнір помер у СІЗО Біробіджана внаслідок голодування. Загибель російського опозиціонера Олексія Навального в колонії «Полярний вовк» правозахисники розцінюють як умисне вбивство.

Середній вік загиблих становив 51 рік. Наймолодшими були 18-річні Данило Дахов і Павло Гримак із тимчасово окупованого Мелітополя. Найстаршим став 81-річний Валерій Мітько, президент Арктичної академії наук, якого звинуватили в державній зраді на користь Китаю.

За неповний 2026 рік правозахисники задокументували 16 смертей. У 2024 році загинули 26 людей, а у 2025-му — 13.

У проєкті «Меморіал» заявили, що відповідальність за ці смерті лежить на слідчих і судах, які безпідставно позбавляли людей свободи, працівниках пенітенціарних установ і медиках, які відмовляли в допомозі, а також на силовиках, причетних до катувань. Правозахисники покладають відповідальність і на репресивну судово-слідчу та пенітенціарну систему, а також на владу Російської Федерації загалом.

Водночас звіт не охоплює українців, яких позбавили волі поза межами кримінального переслідування. За оцінкою правозахисників, кількість загиблих серед цієї категорії людей значно більша, однак інформації про такі випадки майже немає.

Росія у вісім разів посилила репресії проти своїх громадян за кордоном.

У Росії панікують через проблеми на фронті, Кремль посилює репресії.

рф посилює репресії проти дослідників Арктики для приховування екологічного стану регіону.

Читай нас у