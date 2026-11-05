Від Порохової змови до Anonymous: як Гай Фокс став символом боротьби з владою

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5 листопада 2026 року виповнюється 421 рік від дня викриття Порохової змови — однієї з найвідоміших спроб державного перевороту в історії Великої Британії. У 1605 році група англійських католиків планувала підірвати парламент разом із королем Яковом I та політичним керівництвом країни. Змову вдалося зупинити, а одного з її учасників, Гая Фокса, заарештували біля 36 бочок із порохом.

Через чотири століття ім'я Фокса стало відомим далеко за межами Британії. Його стилізоване обличчя з тонкими вусами, борідкою та характерною посмішкою сьогодні можна побачити на антиурядових демонстраціях, у відеозверненнях хакерських угруповань і на символіці протестних рухів. Особливу популярність маска здобула після виходу фільму «V означає Вендетта» та її використання міжнародним хакерським рухом Anonymous.

UA.News розповідає, ким насправді був Гай Фокс, чому католики хотіли знищити англійський парламент, як історичного змовника перетворили на символ боротьби з диктатурою та чому його маску використовують сучасні протестувальники й хакери.

Чому Гай Фокс хотів підірвати британський парламент

Причини Порохової змови пов'язані з релігійними конфліктами, які протягом XVI століття визначали політику Англії.

Після розриву короля Генріха VIII з Римом країна поступово утвердилася як протестантська держава. За правління Єлизавети I католики зіткнулися із серйозними обмеженнями: за відмову від участі в богослужіннях офіційної церкви накладали штрафи, а католицьких священників переслідували.

У 1603 році англійський престол посів Яків I. Частина католиків сподівалася, що новий монарх пом'якшить релігійну політику, однак очікування не справдилися. Король зберіг протестантський характер державної влади, що спричинило невдоволення серед радикально налаштованих католиків.

Одним із них був Роберт Кейтсбі — заможний англійський католик, який вирішив силоміць змінити політичний порядок. Саме він став організатором Порохової змови, хоча найвідомішим її учасником згодом став Гай Фокс.

Фокс народився 1570 року в Йорку. У молодості він прийняв католицизм, а згодом вирушив воювати на боці католицької Іспанії проти протестантських Нідерландів. Військова служба дала йому досвід поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

У травні 1604 року Кейтсбі запропонував своїм соратникам підірвати парламент під час урочистого відкриття сесії. Серед перших учасників були Томас Вінтур, Джон Райт, Томас Персі та Гай Фокс. План передбачав знищення короля, представників обох палат парламенту та значної частини політичної еліти Англії.

Змовники отримали доступ до підвального приміщення під Палатою лордів, куди перенесли 36 бочок із порохом. Вибухівку приховали під дровами та іншими матеріалами. Виконати найнебезпечнішу частину плану доручили Фоксу, який користувався вигаданим ім'ям Джон Джонсон.

Після вибуху змовники планували підняти повстання, захопити принцесу Єлизавету, доньку Якова I, та використати її для встановлення нового політичного порядку, сприятливішого для католиків.

Як пояснюють історики британського парламенту, змова була справою невеликої групи радикалів, а не всіх англійських католиків.

Як викрили Порохову змову та стратили Гая Фокса

Здійснити задум змовникам завадив анонімний лист. 26 жовтня 1605 року католицький аристократ Вільям Паркер, лорд Монтігл, отримав попередження не відвідувати відкриття парламенту. Автор натякав, що під час церемонії станеться катастрофа, але не повідомляв подробиць.

Лист передали королівській владі. Після цього Яків I та його радники наказали перевірити приміщення парламенту. У ніч на 5 листопада представники влади виявили Гая Фокса поблизу підвалу Палати лордів. Під час обшуку знайшли приховані бочки з порохом.

Фокса заарештували та доставили на допит. Спочатку він відмовлявся розкривати імена спільників, однак після катувань почав давати свідчення. Після провалу змови Кейтсбі та частина його соратників втекли з Лондона. Вони намагалися організувати повстання, однак масової підтримки не отримали. 8 листопада 1605 року королівські сили наздогнали їх біля маєтку Голбіч-гаус. Під час перестрілки Кейтсбі загинув.

Гая Фокса разом з іншими затриманими учасниками судили за державну зраду. 31 січня 1606 року його стратили у Вестмінстері.

Провал Порохової змови зміцнив позиції королівської влади, а обмеження проти католиків посилилися. Самого Фокса почали зображувати як державного зрадника, який хотів знищити монархію.

Чому британці досі святкують Ніч Гая Фокса

Парадоксально, але спочатку Гая Фокса згадували не як героя, а як ворога держави. У січні 1606 року англійський парламент ухвалив закон про щорічне відзначення 5 листопада як дня подяки за порятунок короля.

Так виникла традиція Bonfire Night — Ночі багать, яку також називають Ніччю Гая Фокса. У містах і селах запалювали багаття, влаштовували святкування та спалювали опудала, що символізували ворогів протестантської держави. Спочатку це нерідко були зображення Папи Римського, а згодом головним персонажем став Гай Фокс.

У XIX–XX століттях діти виготовляли його опудала зі старого одягу та просили гроші на святкування. Закон про обов'язкове відзначення 5 листопада скасували 1859 року, проте традиція збереглася.

Сьогодні у Великій Британії продовжують організовувати феєрверки, святкові заходи та великі багаття. Водночас сучасні святкування переважно втратили початковий антикатолицький характер.

Як пояснює Музей Лондона, з часом релігійний і політичний зміст події поступився місцем народним традиціям. Протягом кількох століть Фокс залишався символом зради та невдалої спроби повалити владу. Однак масова культура XX століття кардинально змінила його образ.

«V означає Вендетта»: як маска Гая Фокса стала символом опору

Найбільший вплив на сучасне сприйняття Гая Фокса мав британський комікс «V for Vendetta», який у 1982 році почали публікувати письменник Алан Мур та художник Девід Ллойд.

Його події розгортаються у вигаданій Великій Британії, де встановлено тоталітарний режим. Держава контролює засоби масової інформації, переслідує незгодних і використовує силові структури для придушення опозиції.

Головний персонаж, відомий лише під літерою V, веде боротьбу проти диктатури. Він приховує обличчя за стилізованою маскою Гая Фокса та використовує диверсії, політичні виступи й символічні акції для боротьби з режимом.

Вибір історичного образу був свідомим. В інтерв'ю Le Monde Девід Ллойд пояснював, що запропонував Алану Муру повернути Гая Фокса в сучасну історію та уявити ситуацію, в якій його план зі знищення парламенту вдався.

На створення коміксу вплинула політична атмосфера Великої Британії 1980-х років, зокрема правління Маргарет Тетчер. Автори досліджували теми авторитаризму, державного контролю та обмеження особистої свободи.

У 2006 році вийшов однойменний фільм режисера Джеймса Мактіга за сценарієм сестер Вачовскі. Головні ролі виконали Г'юго Вівінг і Наталі Портман. Саме екранізація зробила маску міжнародно впізнаваною.

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Особливо відомою стала сцена, в якій тисячі людей виходять до парламенту в однакових масках. У цьому епізоді символ уже не належить одному герою — він уособлює колективний спротив владі.

Так історія змови 1605 року отримала нове значення. Замість боротьби за встановлення іншого релігійно-політичного порядку на перший план вийшла ідея опору авторитарній державі.

При цьому історичний Фокс і вигаданий V мали різні цілі. Перший прагнув усунути протестантського монарха, тоді як другий став художнім уособленням боротьби проти тоталітаризму.

Чому хакери Anonymous обрали маску Гая Фокса

Наступний етап популярності маски пов'язаний із розвитком інтернет-культури та появою міжнародного руху Anonymous. Він сформувався в середині 2000-х років навколо анонімних онлайн-спільнот, зокрема форуму 4chan.

Спочатку Anonymous не був політичною організацією. Його учасників об'єднували інтернет-меми, жарти, онлайн-акції та принцип анонімності. Серед популярних мемів був персонаж Epic Fail Guy — схематично намальована людина, яку згодом почали зображувати в масці з «V означає Вендетта».

Переломним моментом став 2008 рік, коли Anonymous організував кампанію Project Chanology проти Церкви саєнтології. Активісти звинувачували організацію у спробах обмежувати поширення інформації. Протистояння вийшло за межі інтернету: у різних країнах відбулися демонстрації біля будівель саєнтологічних організацій.

Чимало учасників приховували обличчя за масками Гая Фокса. Це мало практичне значення: люди не хотіли, щоб їх могли впізнати або переслідувати за участь у протестах. Водночас однакові маски створювали візуальний образ єдиного руху.

Згодом маска стала головним атрибутом Anonymous. Її почали використовувати у відеозверненнях, на плакатах і під час політичних акцій.

Важливо, що Anonymous не має єдиного керівника, офіційного членства чи централізованої структури. Тому використання його символіки не означає, що за всіма акціями стоїть одна організація.

Як маска Гая Фокса стала популярною серед протестувальників

У 2011 році маска отримала нову хвилю популярності завдяки міжнародному протестному руху Occupy. Його найвідомішою акцією стали демонстрації Occupy Wall Street у Нью-Йорку. Учасники виступали проти економічної нерівності, впливу фінансових корпорацій на політику та концентрації багатства.

Маску Гая Фокса можна було побачити на протестах у Нью-Йорку, Лондоні, Мадриді та інших містах.

У жовтні 2011 року засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж також з'явився на протесті Occupy London у такій масці, хоча невдовзі зняв її. У наступні роки символ поширився серед протестувальників у Європі, Азії та Америці.

Особливо показовим став Гонконг у 2019 році. Під час масових антиурядових демонстрацій частина учасників використовувала маски Гая Фокса, виступаючи проти посилення контролю з боку влади та обмеження політичних свобод.

Після запровадження адміністрацією Гонконгу обмежень на приховування обличчя під час певних масових зібрань маски стали ще й символом незгоди з такими рішеннями. Водночас у різних країнах проводили акції Million Mask March, пов'язані з протестною культурою Anonymous. Їхні учасники висували різноманітні вимоги — від захисту свободи слова до критики державного нагляду та політики великих корпорацій.

Головна особливість символу полягала в тому, що він не вимагав від протестувальників спільної політичної ідеології. Для одних маска означала боротьбу проти цензури, для інших — захист приватності або незгоду з рішеннями уряду.

Саме така універсальність забезпечила її популярність.

Як Anonymous використовує маску під час кібератак

Маска Гая Фокса стала відомою не лише через вуличні демонстрації, а й завдяки діяльності хактивістів — людей, які використовують цифрові технології та кібероперації для просування політичних цілей.

У різні роки учасники кампаній під брендом Anonymous заявляли про атаки на державні установи, великі компанії та організації, які вважали своїми противниками. Серед таких дій були DDoS-атаки, втручання в роботу сайтів, публікація викраденої інформації та поширення політичних повідомлень.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року акаунти, пов'язані з Anonymous, оголосили про проведення кібероперацій проти російської влади. В інтернеті поширювалися заяви про атаки на державні сайти РФ, пропагандистські ресурси та інші цифрові системи.

Однак через децентралізований характер руху не кожну операцію можна незалежно підтвердити або однозначно пов'язати з конкретними виконавцями. Крім того, символіку Anonymous можуть використовувати різні групи, зокрема ті, що не мають стосунку до попередніх кампаній руху.

Як Гай Фокс став символом боротьби з владою через 421 рік

Історія Гая Фокса стала одним із найяскравіших прикладів того, як суспільство може повністю переосмислити значення історичної постаті. Людина, яку протягом століть вважали державним зрадником і символічно спалювали на багаттях, у XXI столітті перетворилася на одне з найвпізнаваніших облич політичного протесту.

При цьому реальний Гай Фокс не був борцем за демократію в її сучасному розумінні. Він і його соратники справді зазнавали релігійних переслідувань, однак прагнули не встановити загальні громадянські свободи, а силоміць змінити релігійно-політичний порядок Англії. Їхній план передбачав вибух парламенту, внаслідок якого могли загинути десятки або навіть сотні людей.

Проте з розвитком масової культури історична особа поступово відійшла на другий план. Комікс «V означає Вендетта», його екранізація та діяльність Anonymous надали образу Фокса нового значення. Маска стала символом незгоди з політичною системою, державним контролем і обмеженням громадянських свобод.

Особливість цього символу полягає в його універсальності. Маска одночасно приховує особистість людини та дозволяє їй продемонструвати належність до певного руху. Коли сотні протестувальників виходять на вулиці з однаковими обличчями, вони створюють образ колективного спротиву, в якому окрема особистість поступається місцем спільній ідеї.

Саме тому маску використовували учасники Occupy Wall Street, протестувальники в Гонконзі та представники хакерських спільнот. При цьому їхні політичні цілі могли суттєво відрізнятися — від боротьби з економічною нерівністю до захисту приватності та свободи інформації.

Автор візуального образу Девід Ллойд позитивно сприйняв його популярність. В інтерв'ю BBC 2011 року художник пояснював, що маска стала зручним символом протесту проти тиранії, оскільки дозволяла людям зберігати анонімність і водночас демонструвати спільну позицію.

Водночас популярність маски породила й певний парадокс. Символ, який часто використовують противники великих корпорацій, сам перетворився на комерційний товар. Після виходу фільму його почали масово продавати, а частина доходів надходила компаніям, пов'язаним із кіноіндустрією.

Таким чином, маска Гая Фокса давно перестала бути лише нагадуванням про події 1605 року. Вона стала самостійним культурним і політичним символом, значення якого визначають люди, що його використовують.

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