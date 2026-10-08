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Російський газ, який до повномасштабної війни був одним із фундаментів європейської енергетики, знову з'явився на порядку денному переговорів Москви та Вашингтона. Як повідомляє Reuters, американські та російські представники обговорюють можливе залучення інвестора зі США до «Північного потоку».

Але повернути російський газ до Європи через Балтійське море значно складніше, ніж домовитися між Вашингтоном і Москвою. Три з чотирьох ниток «Північних потоків» пошкоджені вибухами, газопроводи перебувають під санкціями, ЄС уже законодавчо відмовляється від російського газу, а Німеччина поки не збирається дозволяти їхній перезапуск.

UA.News розповідає, що залишилося від «Північних потоків», кого підозрюють у їхньому підриві, навіщо американському капіталу можуть знадобитися російські газопроводи та що має змінитися, щоб газ із Росії знову пішов безпосередньо до Німеччини.

США та Росія повертають «Північний потік» на переговорний стіл

Нинішні переговори навколо «Північного потоку» відбуваються у значно ширшому контексті можливого економічного співробітництва США та Росії. За даними Reuters, спеціальний представник США Джаред Кушнер та глава Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв протягом останніх тижнів зустрічалися у Москві та Нью-Йорку.

Наскільки детально сторони говорили саме про газопроводи, невідомо. Джерела агентства стверджують, що питання «Північного потоку» залишається на порядку денному. Представник Білого дому водночас заявив, що останнім часом окремих переговорів щодо газопроводів не було.

Потенційна схема виглядає приблизно так: американський інвестор отримує частку у проєкті, а у випадку завершення війни та відновлення поставок — частину доходів від транспортування російського газу до Європи.

Для Москви це могло б стати способом повернути до життя актив, який сьогодні одночасно заблокований фізично, юридично та політично. Для американського капіталу — можливістю заробляти на потенційному відновленні енергетичної торгівлі Росії з найбільшим європейським ринком.

Кушнер раніше просував концепцію так званих prosperity agreements — економічних домовленостей, які повинні створювати фінансові стимули для збереження миру. У такій логіці відновлення торгівлі енергоресурсами може стати одним з елементів майбутньої післявоєнної архітектури.

Проте існує принципова проблема: США та Росія самостійно не можуть вирішити долю «Північного потоку». Газопроводи закінчуються у Німеччині, а їхнє використання регулюється законодавством ЄС. Тому навіть потенційна домовленість Вашингтона з Москвою ще не означатиме повернення російського газу до Європи.

Що залишилося від «Північних потоків» після вибухів

До 2022 року система «Північних потоків» була найбільшим прямим маршрутом постачання російського газу до Німеччини. Фактично йдеться не про одну трубу, а про чотири паралельні нитки. Дві входять до «Північного потоку-1», ще дві — до «Північного потоку-2».

Загальна проєктна потужність двох систем становила близько 110 млрд кубометрів газу на рік — приблизно по 55 млрд для кожного газопроводу.

«Північний потік-1» почав працювати у 2011 році та протягом наступного десятиліття став одним із ключових маршрутів постачання російського газу до Європи.

Другий газопровід мав фактично подвоїти ці можливості. «Північний потік-2» довжиною понад 1,2 тисячі кілометрів проклали дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Пропускна здатність двох його ниток мала становити ще 55 млрд кубометрів газу на рік.

Ще задовго до повномасштабної війни проєкт викликав серйозні суперечки. Україна виступала проти нього через ризик втрати транзиту через українську ГТС, Польща розглядала газопровід як загрозу безпеці, а США розширювали санкції проти «Північного потоку-2».

Будівництво завершили у 2021 році, однак комерційна експлуатація так і не почалася. Після визнання Росією так званих «ДНР» і «ЛНР» у лютому 2022 року Берлін зупинив процес сертифікації газопроводу. Ще до початку повномасштабного вторгнення тодішній президент США Джо Байден попереджав про зупинку «Північного потоку-2», якщо Росія нападе на Україну.

26 вересня 2022 року ситуація змінилася остаточно. У Балтійському морі неподалік данського острова Борнгольм сталися потужні підводні вибухи. Вони пошкодили обидві нитки «Північного потоку-1» та одну з двох ниток «Північного потоку-2».

Таким чином, із чотирьох ниток системи неушкодженою залишилася лише одна — друга нитка «Північного потоку-2». Саме тому повністю відновлювати систему для поновлення хоча б частини поставок теоретично не потрібно. Але одна фізично ціла труба ще не означає, що через неї можна просто почати подавати газ.

«Північний потік-2» ніколи не був сертифікований для комерційної експлуатації, а після 2022 року до регуляторних проблем додалися санкції та фактична відмова Європи від старої моделі енергетичної залежності від Росії.

Хто підірвав «Північні потоки» і що зараз із кримінальною справою

Питання про те, хто стояв за вибухами 26 вересня 2022 року, остаточно не закрите досі. За чотири роки розслідування підриву «Північних потоків» пройшло шлях від численних версій про можливих організаторів до конкретної яхти, групи водолазів, міжнародних ордерів на арешт і кримінального процесу в Німеччині.

Власні справи після диверсії відкрили Німеччина, Данія та Швеція. Досить швидко слідчі встановили головне: пошкодження газопроводів не були випадковістю.

Данські правоохоронці після дослідження місця вибухів дійшли висновку, що йшлося про навмисну диверсію. Однак у лютому 2024 року Данія припинила власне кримінальне розслідування. Після складного слідства правоохоронці вирішили, що у країні немає достатніх підстав для подальшого кримінального переслідування.

Практично одночасно власну справу закрила Швеція. Там слідчі проводили огляд місця вибухів, аналізували переміщення великої кількості суден та здійснювали допити, але не знайшли достатніх підстав для продовження справи у шведській юрисдикції. Частину зібраних матеріалів передали Німеччині.

Саме німецьке розслідування зрештою просунулося найдалі. За версією німецьких слідчих, диверсійна група використовувала яхту Andromeda, орендовану за підробленими документами. На ній група дісталася району Балтійського моря, де водолази нібито встановили вибухові пристрої на газопроводах.

У центрі розслідування опинилися громадяни України. Одним із ключових обвинувачених став Сергій К. Його затримали в Італії у 2025 році, після чого передали Німеччині. Німецька прокуратура вважає його одним з учасників операції. Сам Сергій К. свою причетність до підриву газопроводів заперечує.

Тепер справа переходить у нову фазу. Перші слухання у справі Сергія К. мають розпочатися у Гамбурзі вже 14 жовтня 2026 року. Наразі запланована серія судових засідань, а сам процес може тривати кілька місяців.

Ще одним фігурантом німецького розслідування став український водолаз Володимир Журавльов. Слідство вважає, що він міг входити до тієї самої групи та безпосередньо брати участь у зануреннях для встановлення вибухівки.

Однак навіть поява конкретних обвинувачених не дає остаточної відповіді на головне питання — хто саме організував операцію. Наявність громадян України серед підозрюваних сама собою не доводить причетності української держави. Версію про можливий зв'язок операції з українськими державними структурами ще має оцінити суд, тоді як українська сторона причетність до диверсії заперечувала.

Однієї вцілілої труби недостатньо для повернення російського газу

Навіть якщо друга нитка «Північного потоку-2» залишається фізично придатною до використання, просто «відкрити вентиль» сьогодні неможливо. Насамперед газопровід ніколи не отримував остаточного дозволу на комерційну експлуатацію в Німеччині. Процес його сертифікації було зупинено ще до початку повномасштабної війни.

Після цього юридичні проблеми лише накопичувалися. Європейський Союз запровадив окрему заборону на транзакції, пов'язані з «Північним потоком-1» та «Північним потоком-2». Тобто за чинного санкційного режиму відновити комерційну експлуатацію газопроводів не можна.

Тому потенційна поява американського інвестора сама собою проблему не вирішить. Вашингтон може пом'якшити або скасувати власні обмеження, але американські рішення не скасовують санкції Європейського Союзу.

Крім того, будь-який перезапуск потребуватиме згоди Німеччини. Німецьке Міністерство економіки та енергетики раніше повідомляло, що країна вже знайшла альтернативні джерела постачання. Відновлення роботи газопроводів потребувало б схвалення федерального уряду, а нинішній уряд цього не хоче.

Окремо доведеться перевірити технічний стан системи після кількох років простою. А якщо сторони захочуть повернути не одну вцілілу нитку, а значну частину колишньої пропускної спроможності, постане значно складніше питання — ремонт пошкоджених вибухами ділянок.

Тому навіть за сприятливого політичного сценарію повернення «Північних потоків» до колишнього масштабу не може відбутися миттєво.

Європа вже законодавчо відмовляється від російського газу

Найбільша перешкода для повернення «Північного потоку» сьогодні взагалі не лежить на дні Балтійського моря. Європейський Союз уже перетворив відмову від російського газу з політичної мети на законодавчу норму.

У січні 2026 року Рада ЄС остаточно схвалила регламент про поетапну заборону імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу. Для старих контрактів передбачений перехідний період. Однак для довгострокових контрактів імпорт російського СПГ має бути припинений з 1 січня 2027 року.

Це принципово змінює дискусію навколо «Північного потоку». Ще кілька років тому Берліну теоретично було достатньо змінити політичне рішення щодо газопроводу. Тепер відновлення масштабних поставок російського газу через Балтійське море суперечило б законодавству всього Європейського Союзу.

Причому нові правила передбачають перевірку саме країни походження газу. Це означає, що зміна власника газопроводу сама собою не дозволить обійти заборону.

Європа вже навчилася жити без «Північного потоку»

Є ще одна фундаментальна проблема: європейський газовий ринок 2026 року зовсім не схожий на ринок 2021-го. До повномасштабного вторгнення Росія забезпечувала близько 45% газового імпорту Європейського Союзу. Після 2022 року ця залежність різко скоротилася.

За оцінкою ЄС, у 2025 році російський газ становив уже близько 13% газового імпорту Союзу. Європа не просто замінила одного постачальника іншим. Змінилася сама структура ринку.

Одним із головних джерел трубопровідного газу стала Норвегія. Одночасно різко зросли поставки скрапленого природного газу зі США та інших країн.

Ще на початку перебудови ринку Європа почала шукати альтернативи російському газу, зокрема через збільшення поставок СПГ. Європейські держави паралельно прискорено будували плавучі та стаціонарні термінали, розширювали портову інфраструктуру та можливості транспортування газу між країнами.

Особливо показовою стала Німеччина, яка до 2022 року практично не мала власної інфраструктури для прямого прийому СПГ, але була змушена створювати її в надзвичайно короткі терміни.

Ця перебудова була дорогою. Різке скорочення російських поставок спричинило енергетичний шок, а високі ціни особливо болісно вдарили по німецькій хімічній, металургійній та іншій енергоємній промисловості.

Саме на цьому будується один із головних аргументів прихильників повернення російського газу: дешевша енергія могла б допомогти відновити конкурентоспроможність європейської промисловості.

Проте одночасно Європа витратила величезні ресурси саме на те, щоб зупинка одного маршруту з Росії більше не могла спричинити масштабну енергетичну кризу. Тому «Північний потік» уже не займає того незамінного місця, яке мав на початку 2020-х.

У Німеччині немає єдиної позиції щодо повернення російського газу

Найцікавіша політична боротьба навколо «Північного потоку» може розгорнутися саме у Німеччині. Для Берліна російський газ десятиліттями був не просто одним із джерел енергії. Відносно дешеве трубопровідне паливо стало важливою частиною економічної моделі німецької промисловості.

До повномасштабного вторгнення Німеччина отримувала понад половину свого газу з Росії. Нинішній федеральний уряд повертатися до цієї моделі не хоче. Проте всередині країни консенсусу немає.

«Альтернатива для Німеччини» виступає за відновлення закупівель російських енергоресурсів. Кирило Дмитрієв має зустрітися з керівництвом AfD на початку наступного року, і одним із питань має стати можливе відновлення продажів російського газу Німеччині.

На тлі високої вартості енергії аргумент про дешевший трубопровідний газ залишається привабливим для частини німецького бізнесу та виборців. Тому «Північний потік» поступово перетворюється не лише на міжнародне, а й на внутрішньополітичне питання Німеччини.

Польща та країни Балтії не хочуть повернення старої газової моделі

Навіть зміна позиції Берліна не означатиме автоматичної підтримки решти Європи. Найжорсткішими противниками повернення російських енергоресурсів залишаються Польща та країни Балтії.

Для них «Північний потік» ще задовго до 2022 року був передусім питанням безпеки.

Критики проєкту попереджали, що прямий маршрут Росія-Німеччина дозволяє Москві обходити транзитні країни Центральної та Східної Європи та водночас збільшує залежність найбільших економік ЄС від російських ресурсів.

Ця проблема безпосередньо стосувалася й України. Ще під час будівництва «Північного потоку-2» Київ виступав проти магістралі через загрозу скорочення або припинення транзиту російського газу українською ГТС.

Після повномасштабного вторгнення ці побоювання стали одним із центральних аргументів європейської енергетичної політики.

Саме тому потенційна американсько-російська угода може створити нову суперечку всередині ЄС: частина політиків може говорити про дешевшу енергію та відновлення промисловості, інша — про повернення стратегічної залежності від Москви.

Американський власник не зробить російський газ американським

Залучення інвестора зі США може бути центральною політичною конструкцією потенційної угоди. Американська участь дозволила б представити перезапуск «Північного потоку» не як просте повернення Європи до контрактів із «Газпромом», а як нову модель із західним фінансовим інтересом та певним американським контролем.

Але походження самого газу від цього не зміниться. Якщо він видобуватиметься у Росії та надходитиме до ЄС через Балтійське море, він залишатиметься російським. Нові європейські правила передбачають перевірку країни, де газ був видобутий.

Тому проста зміна власника газопроводу не дозволить автоматично обійти заборону. Є й інша проблема — складна структура власності.

За даними Reuters, 51% компанії Nord Stream AG контролює російський «Газпром». Ще приблизно 31% розподілено між двома німецькими учасниками, решта належить французькій та нідерландській компаніям.

Німецькі акціонери, за інформацією агентства, хочуть зберегти свої частки навіть у разі продажу пакета «Газпрому», щоб Берлін не втрачав вплив на стратегічну інфраструктуру.

Отже, потенційна угода — це не проста купівля американцями російської труби. Вона потребуватиме перебудови структури власності, санкційного режиму, дозволів та майбутніх газових контрактів.

Російський газ насправді повністю не зникав із Європи

Говорити про «повернення» російського газу можна лише умовно — він досі надходить до Європейського Союзу. Після припинення транзиту через Україну одним із головних маршрутів трубопровідних поставок залишився «Турецький потік» та його продовження через Південно-Східну Європу.

Крім того, європейські країни продовжували імпортувати російський СПГ. За даними Ради ЄС, навіть у 2025 році російський газ усе ще становив приблизно 13% газового імпорту Євросоюзу та коштував понад 15 млрд євро на рік.

Саме тому відмова від нього відбувається поетапно: частина компаній продовжує виконувати раніше укладені довгострокові контракти. Але масштаб російської присутності вже незрівнянний із довоєнним.

«Північні потоки» створювалися для транспортування до 110 млрд кубометрів газу на рік двома системами разом.

Тому їхнє повноцінне повернення означало б не просто збереження залишкових поставок, а потенційний перегляд усієї енергетичної моделі, яку Європа будувала після 2022 року.

Що має статися, щоб «Північний потік» знову запрацював

Теоретично повернення російського газу через Балтійське море можливе. Одна нитка «Північного потоку-2» фізично збереглася, а Москва не приховує готовності відновити поставки.

Але між цією технічною можливістю та реальною поставкою стоїть цілий ланцюг політичних, юридичних і технічних рішень. Насамперед має принципово змінитися політичний контекст війни.

Після цього США повинні будуть переглянути власні санкції. Європейському Союзу доведеться скасувати заборону на транзакції з «Північним потоком-1» та «Північним потоком-2». Ще складніше — переглянути вже ухвалений регламент про повну відмову від російського газу.

Німеччині окремо доведеться дозволити використання газопроводу і вирішити питання його сертифікації. Паралельно необхідно домовитися про структуру власності, провести повне технічне обстеження вцілілої інфраструктури та визначити, хто купуватиме газ.

Ще складніше буде повернути систему до довоєнного масштабу. Для цього недостатньо однієї вцілілої нитки — необхідно ремонтувати пошкоджені вибухами ділянки.

І все це доведеться робити в Європі, яка протягом останніх чотирьох років витрачала мільярди саме на те, щоб більше не залежати від цих труб. Тому сьогодні питання полягає вже не в тому, чи здатна Росія фізично знову подати газ до Німеччини. Принаймні частково така можливість збереглася.

Головне питання — чи захоче сама Європа повернути систему, від якої вона останні чотири роки послідовно відмовлялася. Поки відповідь Брюсселя та Берліна негативна. Але повернення «Північного потоку» на переговорний стіл США та Росії показує, що Москва не відмовилася від своєї головної газової карти.

Тепер газопровід може розглядатися вже не просто як енергетична інфраструктура, а як потенційний елемент значно більшої післявоєнної економічної угоди між Росією, США та Європою.

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