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У Лос-Анджелесі відбувся щорічний благодійний вечір LACMA Art+Film Gala 2026, який зібрав чимало голлівудських зірок, моделей та представників світу моди. Гості заходу продемонстрували ефектні вбрання від провідних модних домів, а особливу увагу привернули образи Кайлі Дженнер, Кім Кардаш’ян, Ніколь Кідман та Ані Тейлор-Джой.

Цьогорічна, 15-та церемонія була присвячена вшануванню художниці Вії Целмінс і режисера Дені Вільньова, відомого роботою над фільмом «Дюна». Вечір організували за підтримки модного дому Gucci, а спеціальною музичною гостею стала співачка Rosé.

Серед найпомітніших виходів на червону доріжку — поява Ані Тейлор-Джой у драматичній накидці, яка виявилася вінтажним весільним вбранням від кутюр 1990-х років.

Емілі Ратаковскі обрала білу сукню Gucci з виразним силуетом, що підкреслювала жіночність і нагадувала образ грецької богині.

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Кайлі Дженнер з’явилася на заході в обтислій сукні, яка ніби повторювала контури її фігури.

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Кім Кардаш’ян зробила ставку на ефектне вбрання Gucci з блискучими паєтками, що створювали враження рідкого металу.

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Не менш помітною була Ніколь Кідман. Акторка прийшла в сукні Chanel у балетному стилі, створеній за мотивами колекції весна–літо 2027.

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Тим часом модель Кендіс Свейнпол обрала образ від Gucci, створений під керівництвом нового креативного директора Демни.

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На червоній доріжці також з’явилася модель Алекс Консані в повному образі Gucci. Актор Ендрю Гарфілд і акторка Моніка Барбаро разом відвідали вечір у вбраннях цього ж модного дому.

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LACMA Art+Film Gala традиційно об’єднує представників кіно, мистецтва, музики та моди. Цього разу червона доріжка стала майданчиком для демонстрації як сміливих дизайнерських рішень, так і відсилань до вінтажної моди та культових колекцій.

Про це йдеться на сторінці W Magazine.



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