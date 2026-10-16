Видавець Мира танков отримав нового власника після націоналізації

0:00 / 0:00

Російська ігрова студія «Леста», яка видає «Мир танков» і «Мир кораблей», перейшла у власність АТ «Промышленные сооружения». З 15 жовтня компанія володіє 100% трьох основних юридичних осіб групи.

Новий власник отримав частки в ТОВ «Леста», ТОВ «Леста Геймс Эдженси» та ТОВ «Леста Геймс Москва». Студію націоналізували у 2025 році.

Що відомо про нового власника

АТ «Промышленные сооружения» зареєстрували в Москві в листопаді 2024 року. Основний напрям діяльності компанії — консультування з питань комерційної діяльності та управління. За даними СПАРК, у ній працює лише один співробітник.

Статутний капітал компанії становить 15 тисяч рублів. Такий самий розмір має її чистий збиток за 2025 рік. Інформація про засновників прихована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ.

Безпосередньо перед угодою в компанії змінився генеральний директор. 15 жовтня посаду обійняв 25-річний Захар Кислих, пов'язаний з інвестиційним фондом M9 Capital. Раніше він працював інвестиційним менеджером цього фонду, який пов'язують із колишнім керівником напряму злиттів і поглинань VK Group Олексієм Милевським.

Крім того, згідно з даними російського реєстру, Кислих є засновником ще двох компаній — АТ «Игровые инвестиции» та АТ «Общество устойчивого роста». Останню очолює Милевський.

Скільки коштує студія «Леста»

«Леста» належить до найбільших активів російського ігрового ринку. За підсумками 2025 року виторг її основної операційної компанії — ТОВ «Леста Геймс Эдженси» — сягнув 29 млрд рублів, а чистий прибуток перевищив 10 млрд рублів.

Вартість угоди офіційно не розголошують. На початку вересня заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісеєв заявляв, що актив планують продати зацікавленому інвестору за «дуже дорогою» оцінкою.

Раніше серед потенційних покупців називали інвестиційну компанію «Дхамма». За даними джерел РБК, можлива сума угоди могла становити близько 50 млрд рублів.

Forbes також повідомляв, що новим власником «Лести» може стати колишній пілот «Формули-1» Микита Мазепін — син Дмитра Мазепіна, колишнього співвласника «Уралкалію» та основного власника «Уралхіму». Однак інформація про остаточну вартість угоди та її фактичних бенефіціарів наразі не розкрита.

До цього у росії націоналізували компанію, яка причетна до розробки гри «Мир танков».

Росія за пів року націоналізувала активів на $10 млрд.

Російська платформа вживаних авто припинила виплати клієнтам після націоналізації.

Читай нас у