Космічний апарат Hera вперше сфотографував астероїд Діморф зблизька після зіткнення з космічним апаратом DART, яке відбулося у 2022 році на відстані 194 мільйонів кілометрів від Землі. Тоді NASA навмисно спрямувало апарат у небесне тіло завширшки близько 150 метрів, щоб перевірити можливість зміни траєкторії астероїдів.

Перші знімки показали масштабні наслідки зіткнення: на поверхні Діморфа утворився кратер розміром зі стадіон, а навколо з'явилася хмара уламків. Отримані дані мають важливе значення для розробки майбутніх стратегій захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів.

Космічний апарат NASA DART увійшов в історію 26 вересня 2022 року, коли він зіткнувся з астероїдом Діморф шириною близько 150 метрів, який обертається навколо астероїда Дідім шириною близько 730 метрів.

Вчені хотіли перевірити, чи можна за допомогою такого зіткнення змінити траєкторію руху будь-якого небезпечного для Землі астероїда. У неділю, після завершення місії DART, вчені з’ясували, що орбітальний період Диморфа навколо Дідіма скоротився на цілих 33 хвилини. Отже, технологія працює.

Європейське космічне агентство запустило у жовтні 2024 року апарат Hera, щоб той детально дослідив наслідки удару DART по астероїду Діморф.

Перші фотографії, зроблені з близької відстані, показали, що удар сплющив одну зі сторін Діморфа. Також, як заявили вчені, на їхнє здивування на зміненій стороні астероїда з'явився величезний кратер розміром зі стадіон, який простягається на всю ширину космічного каменю. Також з’ясувалося, що після удару Діморф почав хаотично обертатися навколо Дідіма.

Ще одним великим сюрпризом для вчених стало те, що, як виявилося, обидва астероїди оточені сотнями каменів розміром у кілька метрів, які обертаються навколо Діморфа та Дідіма.

Наразі космічний апарат Hera підтримує стабільну відстань від астероїдів — 30 км. Незабаром він наблизиться до астероїдів на відстань близько 13 кілометрів, що дозволить отримати ще більш детальні знімки астероїдів. Після цього Hera випустить два маленькі зонди розміром з взуттєву коробку, які зможуть наблизитися до астероїдів ще ближче.

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Зонд Juventas дослідить внутрішню структуру Діморфа, а потім спробує здійснити посадку на астероїд, щоб виміряти його гравітацію. Зонд Milani досліджуватиме склад Діморфа та Дідіма, а також склад каменів і пилу, що обертаються навколо них.

Спільне дослідження двох зондів та апаратів Hera допоможе визначити масу астероїда Діморф. Ця інформація у поєднанні з даними про зміну руху космічного каменю допоможе розробити майбутні місії з відхилення астероїдів, що становлять загрозу для Землі.

Про це повідомляє Європейське космічне агентство.

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