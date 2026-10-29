Відео: Бійка між владою та опозицією у парламенті Вірменії потрапила у ефір

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У парламенті Вірменії 29 жовтня словесна перепалка між представниками правлячої партії та опозиції переросла в масову бійку, яку транслювали наживо. Після інциденту до будівлі Національних зборів прибула швидка допомога.

Сутичка сталася під час засідання парламенту між депутатами правлячої партії «Громадянський договір» та опозиційного блоку «Сильна Вірменія».

Спочатку між парламентарями виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у фізичне протистояння. Депутати билися кулаками та ногами. Згодом сутичка продовжилася в коридорі парламенту, де лунала нецензурна лайка.

Співробітники служби безпеки та інші депутати намагалися розняти учасників бійки, однак зробити це вдалося не одразу.

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Спікер парламенту Рубен Рубінян заявив, що не перериватиме пряму трансляцію засідання, аби громадяни могли бачити, що відбувається в залі.

Після інциденту до будівлі парламенту прибула машина швидкої допомоги. За інформацією ЗМІ, у депутата від «Сильної Вірменії» Андраніка Геворкяна була кровотеча з носа, а одяг іншого представника цього блоку, Рубена Мхітаряна, був порваний.

Джерело: NEWS AM

До цього на початку жовтня у парламенті Вірменії також сталася бійка між депутатами.

Тим часом Вірменія почала офіційну націоналізацію енергокомпанії російського олігарха.

Нагадаємо, Пашинян відкликає посла Вірменії з Росії на тлі загострення відносин.

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