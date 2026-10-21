Відео: Білл Клінтон розкритикував Трампа за ставлення до України

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Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що незадоволений ставленням Вашингтона до союзників, зокрема на тлі політики Дональда Трампа щодо України.

«Я втомився від того, як ми ставимося до наших союзників, як до нікчемних людей», — сказав Клінтон.

Він також розкритикував рішення Трампа щодо підтримки України та його прагнення зблизитися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним завершилася після трьох годин переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу, що Москва готова допомогти Вашингтону у врегулюванні ситуації навколо Ірану. Також очільник Кремля висловив зацікавленість у відновленні економічної співпраці зі Сполученими Штатами.

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