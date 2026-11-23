Відео: Дженсена Хуанга зустріли оплесками після повернення до офісу Nvidia
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У понеділок 23 листопада генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг повернувся до офісу компанії, де його радісно зустріли співробітники. Працівники вітали керівника гучними оплесками.
"Дякую всім за другий шанс. Цього разу я буду кращим CEO", – сказав Хуанг
Про це свідчить відео, опубліковане CNBC.
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