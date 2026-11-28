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У М’янмі під час щорічного буддійського фестивалю вогняних куль раптово загорілася величезна повітряна куля, після чого феєрверки почали падати прямо на людей.

На відео чути крики натовпу. Люди в паніці намагаються втекти від палаючих уламків та феєрверків, які сиплються з неба.

За даними The Sun, інцидент стався під час традиційного фестивалю, який супроводжується запуском вогняних куль.

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Джерело: The Sun.

Поліція в Тампере в суботу ввечері втрутилася у зібрання кількох тисяч молодих людей на пляжі Пююніккі та в прилеглих паркових зонах. Правоохоронці припинили святкування близько 22:00, розігнали великий натовп і наказали присутнім залишити територію.

В Італії під час новорічних святкувань одна людина загинула і 283 отримали поранення через петарди та феєрверки. Жертвою став 63-річний громадянин Молдови, його тіло знайшли у передмісті Риму.

У новорічну ніч у Німеччині сталися численні інциденти, пов’язані з використанням феєрверків і нападами на служби екстреної допомоги; є загиблі.

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