Французький журналіст Маттьє Сольє опинився в центрі скандалу після образливого висловлювання на адресу білоруської тенісистки Аріни Соболенко, колишньої першої ракетки світу. Інцидент стався під час Підсумкового турніру, коли коментатор потрапив у проморолик змагань.

Інцидент стався, коли 28-річна білоруська тенісистка знімалася у промо-ролику турніру в американському Індіан-Веллсі. Соболенко позувала перед камерою та посилала повітряний поцілунок, коли на тлі пролунав голос Сольє: «Дивіться, дивіться, дивіться, яка вона жахлива».

Журналіст, очевидно, не усвідомлював, що його слова транслюються наживо. Відеофрагмент швидко поширився в соціальній мережі X, де користувачі розкритикували поведінку представника медіа.

На ситуацію відреагував керівник beIN Sports Флоран Узу. Він засудив висловлювання журналіста та попросив вибачення від імені телеканалу. «Я шкодую про коментарі, які пролунали сьогодні ввечері під час прямої трансляції Підсумкового турніру WTA, і рішуче їх засуджую. Ці слова не відповідають цінностям beIN Sports. Ми й надалі прагнемо ставитися з повагою до всіх спортсменів та учасників наших трансляцій», – заявив Узу.

Сам Сольє на момент публікації матеріалу публічно не прокоментував інцидент. Соболенко також не відреагувала на образу.