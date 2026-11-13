Відео: Гегсет нагородив солдата, який зробив йому зауваження на Арлінгтонському кладовищі

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У США міністр оборони Піт Гегсет нагородив військовослужбовця, який раніше зробив зауваження йому та членам його апарату біля Могили Невідомого солдата на Арлінгтонському національному кладовищі.

Військовий отримав від міністра медаль за заслуги перед збройними силами.

Своєю чергою американський мовник дізнався, що мова йде про рядового 3-го піхотного полку The Old Guard ("Стара гвардія", – OBOZ.UA) Томаса Іглесіаса.

Що сказав міністр

Сам Гегсет у соцмережі показав світлини з нагородження, водночас він не зазначив, кого нагородив та за що.

"Ми любимо солдатів. Ми любимо стандарти. Молодець, спеціалісте. Продовжуйте, патріоти", – цими словами міністр прокоментував нагороду.

Гегсета запитали у мережі, чи визнає він свою недоречну поведінку, та чи взагалі "вибачився, чи це просто ще чергова фотосесія для показухи". Міністр на такі запитання не відповів.

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"Тож колись у майбутньому той солдат буде розповідати своїм дітям, що він отримав медаль за те, що сказав главі оборонного відомства зачинити свою довбану пащу", – припускають американці.

Про це без жодних подробиць повідомив сам міністр – він просто в мережі оприлюднив фото з нагородження.

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