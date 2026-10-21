Відео: Китай представив робота, який володіє кунг-фу та може підіймати автомобілі

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Китайська компанія Unitree Robotics презентувала нового гуманоїдного робота H2-X Kung Fu Legend Guardian, призначеного для виконання охоронних і рятувальних завдань. У відео з презентації робот демонструє прийоми бойових мистецтв, відбиває умовний напад і підіймає автомобіль, щоб визволити людину, яка опинилася під ним.

На оприлюднених кадрах H2-X демонструє удари руками й ногами, стрибки та акробатичні рухи. В одній зі сцен робот б'є ногою по дверях автомобіля, залишаючи на кузові помітні пошкодження. В іншому епізоді він стає між людиною та нападником із ножем, імітуючи захист від атаки.

Також у ролику показано, як гуманоїд підіймає передню частину автомобіля, щоб допомогти витягти людину, яка опинилася під ним. За заявою розробника, максимальна тривалість автономної роботи H2-X становить близько восьми годин. Водночас компанія поки не оприлюднила повного переліку технічних характеристик нової моделі та умов, за яких вимірювали цей показник.

Для порівняння, базова модель Unitree H2 має зріст близько 182 см і важить приблизно 70 кг. Вона оснащена 31 ступенем свободи, а максимальний обертовий момент суглобів ніг сягає 360 Н·м. Обчислювальна потужність її системи становить до 2070 TOPS. Однак поки невідомо, чи всі ці характеристики збережено в новій версії H2-X.

Про це повідомляється із посиланням на китайське видання IT之家.

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