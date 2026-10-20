Відео: Конгресмен Джим Гаймс звинуватив Трампа у підтримці рф та закликав допомогти Україні

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Конгресмен США Джим Гаймс заявив, що настав час визнати підтримку Дональдом Трампом перемоги Росії у війні проти України. Він закликав Конгрес взяти на себе відповідальність і ухвалити законодавчі рішення, які гарантуватимуть Києву подальшу допомогу та доступ до супутникового зв’язку Starlink.

На думку Гаймса, Конгрес має діяти самостійно, щоб підтримка України не залежала виключно від позиції президента США. Для цього він пропонує ухвалити законопроєкт із достатньою підтримкою, щоб у разі президентського вето законодавці могли його подолати.

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Заява конгресмена пролунала на тлі загострення суперечностей між Вашингтоном і Києвом щодо військової допомоги, обміну розвідувальними даними та доступу українських військових до супутникових систем зв’язку. В цьому контексті Володимир Зеленський планував обговорити з США ряд проблем.

Пізніше Зеленський закликав сенаторів США тиснути на Трампа щодо зброї та розвідданих для України.

До цього повідомлялось, що обмін розвідданими між США та Україною повністю відновлено.

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