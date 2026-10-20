Відео: королева Летиція звернулася до молоді з нагоди 40-річчя FAD Youth

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Королева Іспанії Летиція записала відеозвернення з нагоди 40-річчя молодіжного руху FAD Youth, почесною президенткою якого вона є. Монархиня наголосила на небезпеці вживання наркотиків і психоактивних речовин, а також звернула увагу на проблеми гендерного насильства, кібербулінгу та цифрових залежностей.

Летиція успадкувала посаду почесної президентки організації від королеви Софії. Вона підтримує діяльність руху з 2015 року та бере участь у його роботі, спрямованій на захист молоді й популяризацію здорового способу життя.

Відеозвернення монархині починається з чіткого послання про необхідність відмови від наркотиків і речовин, які можуть негативно впливати на мозок, соціальні зв’язки, сімейні стосунки та майбутнє людини.

«Ні наркотикам, ні споживанню речовин, які впливають на наш мозок, наші соціальні відносини, нашу сім’ю, наше майбутнє», — заявила Летиція.

Окрім проблеми вживання психоактивних речовин, королева звернула увагу на інші виклики, з якими стикається сучасна молодь.

«Ні домаганням, гендерному насильству, кібернасильству та цифровим залежностям. Так турботі про психічне здоров’я», — наголосила монархиня.

Як повідомляє видання Vanitatis, у відео також використали рекламні ролики, створені для телебачення протягом історії FAD Youth. За допомогою таких кампаній організація прагнула підвищити обізнаність молоді про шкідливі наслідки та небезпеку вживання наркотиків.

Профілактика залежностей і турбота про психічне здоров’я залишаються одними з важливих напрямів суспільної діяльності Летиції.

У другій частині відеозвернення королева розповіла про діяльність організації. Тлом для її слів стало зображення відомої комп’ютерної гри «Тетріс».

«FAD Youth уже 40 років залучає людей у життя суспільства, роблячи це безпосередньо й відкрито, іноді з використанням агресивних послань. Інформація, діалог та освіта є основними інструментами для ухвалення відповідальних рішень, для розуміння того, що профілактика є ключем до життя», — пояснила Летиція.

Монархиня також підкреслила, що важливо усвідомлювати, скільки часу та можливостей люди втрачають через зловживання психоактивними речовинами. Окремо вона наголосила на необхідності створювати безпечне середовище для молодих людей, у якому важливу роль відіграють батьки.

«Усвідомлення того, скільки часу й можливостей втрачається через зловживання психоактивними речовинами та наскільки важливо створювати і гарантувати безпечне середовище для молоді, середовище, де батьки відіграють важливу роль. Дякую FAD Youth за ці 40 років. Усім, хто безкорисливо співпрацював у всіх їхніх кампаніях упродовж цього часу. І вітаю вас із роботою з побудови здорового суспільства в усіх сенсах. Досягнення цього — відповідальність кожного», — сказала королева.

У своєму зверненні Летиція підкреслила, що побудова здорового суспільства потребує спільних зусиль, а інформування, освіта, діалог і профілактика мають допомагати молоді ухвалювати відповідальні рішення.

Про це пише vanitatis.

Раніше королева Іспанії Летиція відвідала військовий парад у Мадриді, присвячений Національному дню країни. Для заходу вона обрала світло-рожеву сукню, яку вже вдягала раніше. На тлі гостей, які переважно з’явилися в темно-синіх, червоних і зелених вбраннях, образ королеви вирізнявся ніжними відтінками.

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