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Французька політикиня Марін Ле Пен висловила бажання приїхати в Україну та зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. Водночас вона заявила, що Франція більше не має можливості надавати Україні фінансову допомогу.

Марін Ле Пен, яка балотується на посаду президента Франції від ультраправої партії «Національне об’єднання», розповіла про своє ставлення до президента України Володимира Зеленського та висловила готовність приїхати в Україну.

Вона зазначила, що особисто нічого не має проти Зеленського, однак Франція більше не має фінансових можливостей допомагати Україні. Ле Пен заявила, що готова зустрітися із Зеленським в Україні та обговорити це питання.

«Особисто проти пана Зеленського я нічого не маю, і ми могли б цілком конструктивно обговорити це питання в будь-який зручний для нього час. Я хочу сказати йому таке: у нас більше немає фінансових можливостей для надання допомоги, яка досі обходилася нам у 6 мільярдів євро щорічно… Якщо пан Зеленський хоче обговорити це, я з радістю приїду в Україну», — заявила вона.

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Ле Пен також додала, що Франція, найімовірніше, продовжуватиме надавати Україні військову допомогу у вигляді постачання техніки, однак не фінансову підтримку.

«Мені хотілося б мати можливість допомагати Україні фінансово… Однак ми більше не можемо дозволити собі не спрямовувати кошти, сплачені нашими громадянами, на вирішення їхніх власних проблем і подолання труднощів, з якими вони стикаються», — заявила вона.

Джерело: Clash Report

Ле Пен припинить фінансування України від ЄС у разі перемоги на виборах.

У Парижі екс-прем’єр Франції та кандидат у президенти Едуар Філіпп заявив, що пропозиції його ультраправої суперниці Марін Ле Пен щодо Європейського Союзу можуть підірвати єдність блоку.

Кандидат у президенти Франції та лідер консервативної партії «Республіканці» Брюно Ретайо закликав країну домагатися знижки на внесок до бюджету Європейського Союзу. Він пов’язав цю позицію зі складним станом французьких державних фінансів.

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