Відео: Літак рейсу Мінськ–Москва міг потрапити під роботу російської ППО

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У соцмережах поширили відео, на якому, за твердженнями авторів публікацій, російська протиповітряна оборона працює поблизу пасажирського літака, що прямував із Мінська до Москви.

На записі видно яскравий спалах за ілюмінатором літака. Автори публікацій стверджують, що кадри демонструють роботу російської ППО під час польоту до Москви. Водночас за відео неможливо достовірно встановити місце зйомки, час події та обставини, за яких пасажири побачили спалах.

Повідомлення про можливу небезпеку для пасажирського борту поширили 25 жовтня. У публікаціях ідеться про літак білоруської авіакомпанії «Белавіа», однак номер рейсу та бортовий номер повітряного судна не встановлені. Немає також підтверджених даних про пошкодження літака, зміну маршруту або незаплановану посадку.

У розкладі «Белавіа» на 25 жовтня були передбачені кілька рейсів із Мінська до московських аеропортів:

B2 981 – до Внукова;

B2 975 – до Шереметьєва;

B2 957 – до Домодєдова;

B2 977 – до Шереметьєва.

Визначити, який саме літак міг потрапити на відео, за доступною інформацією не вдалося. Сам факт наявності цих рейсів у розкладі не підтверджує, що один із них опинився поруч із російською ППО.

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Офіційних повідомлень про обстріл пасажирського літака або його пошкодження не оприлюднено.

Поява відео збіглася з перебоями в роботі російських аеропортів через загрозу атак безпілотників. 23 жовтня всі чотири аеропорти Московського авіавузла – Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський – тимчасово припиняли приймати й відправляти літаки.

Росавіація пояснювала обмеження необхідністю забезпечити безпеку польотів. У Шереметьєві оголошували повітряну тривогу після повідомлень про падіння уламків збитого безпілотника поблизу термінала. Через перебої затримували та скасовували рейси, а частину літаків перенаправляли на запасні аеродроми.

Обмеження в роботі аеропортів можуть ускладнювати польоти до Москви, однак немає підтверджень, що саме вони спричинили ситуацію, зафіксовану на відео. Так само наразі не встановлено, чи працювала ППО безпосередньо на маршруті пасажирського літака.

Раніше Росія обмежила польоти в усіх аеропортах московського авіавузла.

До цього усі чотири аеропорти Москви також зупинили прийом рейсів через атаку дронів.

Перед цим повідомлялося, що масована атака дронів порушила роботу московських аеропортів.

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