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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Сполучені Штати нібито організували усунення від влади президента України Віктора Януковича у 2014 році. Водночас він визнав, що Росія є агресором у війні проти України, але стверджував, що це не скасовує відповідальності США за події під час Революції гідності.

Про це бізнесмен сказав 18 листопада в інтерв'ю журналісту Ендрю Россу Соркіну.

«Це правда, що з погляду вторгнення Росія є агресором, але також правда, що ми, американці, організували переворот, щоб усунути демократично обраного проросійського президента України», — заявив Маск.

Він стверджував, що такі дії були б неможливими без участі Державного департаменту США та інших американських відомств. Водночас підприємець визнав, що його слова можуть прозвучати як виправдання дій Росії, однак заперечив, що має такий намір.

Маск уже не вперше називає події 2013–2014 років державним переворотом. Зокрема, він висловлював таку думку в лютому 2023 року. Тоді радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк відповів підприємцю, порадивши йому перестати читати російські газети.

Під час інтерв'ю також обговорювали політичні погляди Маска та його ставлення до руху MAGA (Make America Great Again), пов'язаного з президентом США Дональдом Трампом.

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Мільярдер заявив, що не підтримує беззастережно політику Республіканської партії та вважає, що обидві основні політичні сили США мають як переваги, так і недоліки.

Крім того, Маск зізнався, що шкодує про значні витрати на підтримку республіканців під час проміжних виборів у США 2026 року. За даними The Washington Post, він спрямував на політичні кампанії понад 400 млн доларів.

Бізнесмен зазначив, що якби міг повернути час назад, то витратив би на ці цілі менше грошей.

Джерело: The New York Times

Окрім того, Маск пояснив, чому обмежує використання Starlink Україною, та розкритикував Зеленського.

Медведєв закликав Маска покаятися за допомогу Україні через Starlink.

Соловйов закликав Ілона Маска тікати до Ростова після старту розслідування щодо Starlink.

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