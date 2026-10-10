Відео: масові протести школярів охопили Європу, мігранти палять будівлі та автівки

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У кількох країнах Європи тривають протести учнів, студентів та освітян через проблеми в системі освіти, скорочення фінансування та заплановані реформи. У деяких містах демонстрації переросли в сутички з поліцією, блокування навчальних закладів і підпали.

У Франції протести розпочалися після страйку вчителів ліцею Сент-Екзюпері поблизу Парижа 17 вересня. Педагоги заявили про нестачу викладачів із різних предметів, а учні долучилися до акцій на їхню підтримку.

Згодом до вимог додалися скарги на надмірне навчальне навантаження, поганий стан шкільних приміщень і непрозору систему вступу до університетів. Попри заяви президента Емманюеля Макрона про готовність реагувати на вимоги протестувальників, акції не припинилися.

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У Бельгії демонстрації почалися 1 жовтня у франкомовній частині країни. Учні та освітяни виступають проти скорочення фінансування освіти, підвищення плати за навчання у вишах і збільшення навантаження на викладачів. У Льєжі учасники протестів блокували навчальні заклади, пошкоджували майно та підпалювали, зокрема, автобуси. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети.

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В Австрії невдоволення студентів та університетських спільнот пов’язане з можливим скороченням фінансування вищої освіти на близько мільярд євро в бюджетному періоді 2028–2030 років. Також 9 жовтня у Відні відбулася акція проти заборони носіння хіджабів у школах для дівчат віком до 14 років.

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Попри спільне невдоволення освітньою політикою, у кожній країні протести мають власні причини та вимоги.

У Франції старшокласники 8 жовтня знову блокували школи та виходили на демонстрації, заявивши, що продовжать протести попри обіцянки уряду поліпшити ситуацію в освіті. Акції відбулися, зокрема, у Ліллі, Ренні, Нанті, Ліоні, Тулоні та Марселі, а в Парижі учасники маршу дійшли до площі Бастилії.

Президент США Дональд Трамп пов’язав масові студентські протести у Франції з неконтрольованою міграцією та ісламом. У дописі в Truth Social він заявив, що події у країні нібито не пов’язані зі школами.

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