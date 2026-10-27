Відео: Нікі Мінаж можуть призначити прессекретаркою Білого дому

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Американську реперку Нікі Мінаж розглядають як можливу кандидатуру на посаду прессекретарки Білого дому. Обговорення почалося після скандального відходу Кеті Закарії, яка пропрацювала на цій посаді лише п’ять днів. Наразі інформація про можливе призначення залишається на рівні обговорень.

Американська реперка Нікі Мінаж може обійняти посаду прессекретарки Білого дому в адміністрації президента США Дональда Трампа. На таку можливість натякнув директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг, опублікувавши відео розмови з артисткою, під час якої вона вихваляла главу держави та його економічну політику.

Про це Чунг написав у соціальній мережі X на тлі скандалу навколо попередньої прессекретарки Кеті Закарії, яка залишила посаду лише через п’ять днів після призначення.

«Пані та панове, здається, ми знайшли нову прессекретарку Білого дому!» — написав представник адміністрації Трампа.

Під час розмови з представником Білого дому реперка заявила, що американська економіка розвивається завдяки тому, що країною керує президент, який розуміється на бізнесі.

«Президент — бізнесмен за своєю суттю. Він зумів піднятися, навіть коли в нього на банківському рахунку не залишалося жодного долара», — сказала Мінаж.

Вона також похвалила Трампа за його позицію на міжнародній арені та здатність відстоювати інтереси США.

«Він дуже стійкий, зокрема й на міжнародній арені. Він чітко заявляє їм, що потрібно нам, а не їм. Ми не збираємося платити за те, щоб їм догоджати, зрозуміло? Навпаки, це вони платитимуть нам за можливість бути пов’язаними зі США», — заявила артистка.

Мінаж також відзначила працездатність президента США. За її словами, Трамп продовжує працювати й проводити передвиборчі мітинги, хоча міг би спокійно завершити свій термін.

Артистка назвала його чудовою людиною, яка дбає не лише про власне майбутнє, а й про інших республіканців, що беруть участь у виборах.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ https://t.co/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026

Крім того, Мінаж розкритикувала опитування американських медіа, назвавши їх «фейковими». Вона закликала консерваторів не дозволяти таким публікаціям послаблювати бажання виборців голосувати.

Того ж дня реперка з’явилася разом із президентом США на передвиборчому мітингу в Мічигані. Там вона заявила, що любить Трампа, назвала його уособленням стійкості та сказала, що після повернення до влади він змінив атмосферу в країні й подарував американцям надію на краще майбутнє.

Сам Трамп під час заходу також прокоментував зовнішність артистки. Він заявив, що помітив її сідниці, назвавши їх «просто неймовірно красивими», а потім додав, що сподівається, що Мінаж не образилася.

Джерело: Стівен Чунг

Раніше Трамп пожартував про сідниці Нікі Мінаж під час виступу на мітингу республіканців.

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