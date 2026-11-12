Відео: очевидці стрілянини біля Білого дому розповіли жахливі подробиці

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Відвідувачі елітного спортзалу у Вашингтоні почули постріли, після чого один із чоловіків упав на підлогу.

За словами очевидця, до нього підбіг інший відвідувач, однак поранений уже не подавав ознак життя.

Після цього люди в паніці почали вибігати з приміщення. Стрілець у цей час залишався всередині.

Трагедія сталася приблизно за 1,5 км від Білого дому. За даними Reuters, щонайменше одна людина загинула, ще кілька отримали поранення.

На момент повідомлення нападника не затримали.

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