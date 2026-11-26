За словами Пашиняна, Єреван не має наміру погіршувати відносини з Москвою. Водночас він підкреслив, що Вірменія насамперед захищатиме власні суверенітет та інтереси.

«Ми поважаємо суверенітет та інтереси Росії, але, попри всю повагу, власні суверенітет та інтереси поважаємо більше», — зазначив прем'єр.

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Він також заявив, що вважає неможливим скасування закону про початок процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу. За його словами, документ ухвалили в межах громадянської ініціативи, а під час парламентських виборів громадяни підтримали відповідний курс.

Пашинян наголосив, що діалог із Росією має тривати у дружньому форматі, а його метою є пошук рішень, які влаштують обидві сторони. Цю позицію він планує обговорити під час майбутнього візиту до Москви.

Окремо глава уряду торкнувся питання управління Вірменською залізницею. За його словами, для модернізації інфраструктури потрібні значні інвестиції, і ключове питання полягає в тому, чи готова Росія їх забезпечити.

Джерело: Panorama.am

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що текст нової Конституції країни Міністерство юстиції оприлюднить 23 листопада. Того ж дня глава уряду планує звернутися до громадян.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що бачить свою країну членом Європейського Союзу через два десятиліття. Так він відповів на запитання про майбутнє Вірменії через 20 років.

Вірменія розглядає можливість офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.