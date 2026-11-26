Відео: Пашинян заявив про повне припинення роботи прикордонної служби ФСБ РФ у Вірменії
Вірменія планує повністю перебрати контроль над власними кордонами та припинити діяльність російської прикордонної служби в країні протягом наступних років. Про це прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив 26 листопада на брифінгу після засідання уряду.
За словами глави уряду, у відносинах із Москвою Єреван прагне не поступок, а пошуку взаємоприйнятних рішень. Він наголосив, що Вірменія та Росія є суверенними державами, які мають поважати незалежність і національні інтереси одна одної.
«Ми вдячні російським прикордонникам за те, що вони протягом цього часу стояли на кордонах Вірменії. Але вважаю, що настав час у найближчі роки повністю взяти відповідальність за наші кордони на себе», — заявив Пашинян.
За словами Пашиняна, Єреван не має наміру погіршувати відносини з Москвою. Водночас він підкреслив, що Вірменія насамперед захищатиме власні суверенітет та інтереси.
«Ми поважаємо суверенітет та інтереси Росії, але, попри всю повагу, власні суверенітет та інтереси поважаємо більше», — зазначив прем'єр.
Він також заявив, що вважає неможливим скасування закону про початок процесу вступу Вірменії до Європейського Союзу. За його словами, документ ухвалили в межах громадянської ініціативи, а під час парламентських виборів громадяни підтримали відповідний курс.
Пашинян наголосив, що діалог із Росією має тривати у дружньому форматі, а його метою є пошук рішень, які влаштують обидві сторони. Цю позицію він планує обговорити під час майбутнього візиту до Москви.
Окремо глава уряду торкнувся питання управління Вірменською залізницею. За його словами, для модернізації інфраструктури потрібні значні інвестиції, і ключове питання полягає в тому, чи готова Росія їх забезпечити.
Джерело: Panorama.am
Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що текст нової Конституції країни Міністерство юстиції оприлюднить 23 листопада. Того ж дня глава уряду планує звернутися до громадян.
Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що бачить свою країну членом Європейського Союзу через два десятиліття. Так він відповів на запитання про майбутнє Вірменії через 20 років.
Вірменія розглядає можливість офіційно подати заявку на вступ до Європейського Союзу у 2027 або 2028 році.