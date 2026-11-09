Відео: Потужний вибух на металургійному заводі в Туреччині забрав життя трьох людей
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9 листопада стався потужний вибух на металургійному підприємстві HABAŞ у районі Аліага провінції Ізмір у Туреччині. Після цього на заводі спалахнула масштабна пожежа, а над територією підприємства піднявся густий стовп диму.
За офіційними даними, внаслідок інциденту загинули троє людей, ще 14 отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Рятувальники намагаються дістатися до десяти людей, які опинилися під уламками.
За попередньою інформацією, під час розливання розплавленої сталі обірвався мостовий кран і впав у піч.
Про це пише Dünya Gazetesi.
Фото: у Туреччині стався вибух на нафтопереробному заводі.
У Туреччині внаслідок вибуху на заводі загинули люди.