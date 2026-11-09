+6° Київ +4° Варшава +15° Вашингтон
$ 45.49 € 50.94 zł 11.61
$ 45.49 € 50.94 zł 11.61
+6° Київ +4° Варшава +15° Вашингтон
Головне Світ

Відео: Потужний вибух на металургійному заводі в Туреччині забрав життя трьох людей

UA NEWS 09 Листопада 2026 17:13
Відео: Потужний вибух на металургійному заводі в Туреччині забрав життя трьох людей
0:00 / 0:00

9 листопада стався потужний вибух на металургійному підприємстві HABAŞ у районі Аліага провінції Ізмір у Туреччині. Після цього на заводі спалахнула масштабна пожежа, а над територією підприємства піднявся густий стовп диму.

За офіційними даними, внаслідок інциденту загинули троє людей, ще 14 отримали поранення. Троє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Рятувальники намагаються дістатися до десяти людей, які опинилися під уламками.

За попередньою інформацією, під час розливання розплавленої сталі обірвався мостовий кран і впав у піч.

Вибух на сталеливарному заводі в Ізмірі: 10 загиблих, 15 поранених.

 

Вибух на сталеливарному заводі в Ізмірі: 10 загиблих, 15 поранених - Зображення: 1

Про це пише Dünya Gazetesi.

Фото: у Туреччині стався вибух на нафтопереробному заводі.

У Туреччині внаслідок вибуху на заводі загинули люди.

Читай нас у
Завантажуй наш додаток