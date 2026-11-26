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Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 26 листопада прибув до Москви на конференцію AI Journey 2026 та зустрівся з Володимиром Путіним.

Під час переговорів він привітав російського диктатора з результатами недавнього саміту в китайському Шеньчжені за участю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Токаєв заявив, що спостерігав за зустрічами та радів за Росію, яка, за його словами, у складний період геополітичної нестабільності продемонструвала статус великої держави.

Обговорюючи економічну співпрацю, президент Казахстану назвав «Яндекс Казахстан» одним із головних роботодавців країни. Він також заявив, що Казахстан піднявся на 16-те місце у світовому рейтингу цифровізації держави, тоді як раніше посідав 24-ту позицію.

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Водночас Токаєв застеріг від самозаспокоєння через досягнуті результати, процитувавши Йосипа Сталіна: «Запаморочення від успіхів». Ця фраза походить зі статті Сталіна, опублікованої 2 березня 1930 року в газеті «Правда», у якій той критикував перегини під час примусової колективізації та перекладав відповідальність за них на місцеве керівництво.

Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені —Anadolu Agency

Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.

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