Відео: президент Казахстану Токаєв висловив захоплення міжнародними успіхами Путіна
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 26 листопада прибув до Москви на конференцію AI Journey 2026 та зустрівся з Володимиром Путіним.
Під час переговорів він привітав російського диктатора з результатами недавнього саміту в китайському Шеньчжені за участю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.
Токаєв заявив, що спостерігав за зустрічами та радів за Росію, яка, за його словами, у складний період геополітичної нестабільності продемонструвала статус великої держави.
Обговорюючи економічну співпрацю, президент Казахстану назвав «Яндекс Казахстан» одним із головних роботодавців країни. Він також заявив, що Казахстан піднявся на 16-те місце у світовому рейтингу цифровізації держави, тоді як раніше посідав 24-ту позицію.
Водночас Токаєв застеріг від самозаспокоєння через досягнуті результати, процитувавши Йосипа Сталіна: «Запаморочення від успіхів». Ця фраза походить зі статті Сталіна, опублікованої 2 березня 1930 року в газеті «Правда», у якій той критикував перегини під час примусової колективізації та перекладав відповідальність за них на місцеве керівництво.
Президент Сі Цзіньпін та президент Трамп зустрілися в Шеньчжені —Anadolu Agency
Відео: Трамп уперше публічно назвав Путіна другом і запізнився до Сі Цзіньпіна.
Нагадаємо, Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.