Відео: Путін з'явився на зустрічі із Сі Цзіньпіном із ядерною валізкою
Під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені російського диктатора Володимира Путіна супроводжував ад'ютант із чорною валізкою. Представник російського супроводу підтвердив, що це так звана ядерна валізка.
Вона не є звичайною валізою з кнопкою запуску, а становить частину складної системи управління ядерними силами Росії.
На кадрах чоловік у військовій формі несе чорний кейс і на запитання підтверджує, що це ядерна валізка. Йдеться про так званий «Чегет» – елемент системи управління ядерними силами Росії. Він забезпечує захищений зв’язок президента з військовим керівництвом і дає змогу передавати команди щодо застосування ядерної зброї. Це не просто валіза з кнопкою запуску, а частина складної системи командування.
Відповідне відео опублікували російські пропагандистські ЗМІ.
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