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Під час спільної фотосесії у китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак китайський лідер жестом показав Путіну, щоб той пройшов далі, і врешті розташував його за своєю дружиною Пен Ліюань.

На кадрах видно, як Дональд Трамп і Сі Цзіньпін займають місця для спільного фотографування. Поруч із ними стає дружина китайського лідера Пен Ліюань. Тим часом Володимир Путін намагається розташуватися ближче до президентів США та Китаю.

Однак російському диктатору не вдалося опинитися поруч із двома лідерами. Сі Цзіньпін жестом вказав йому пройти далі, після чого Путін опинився позаду Пен Ліюань, подалі від Трампа та голови КНР.

На відео також помітно, що російський президент має невдоволений вираз обличчя.

Зустріч у Шеньчжені відбулася за участю лідерів США, Китаю та Росії. Серед тем їхніх контактів була міжнародна ситуація, зокрема війна Росії проти України.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/puk-puk.mp4

Відповідне відео оприлюднили ЗМІ.

Під час виступу російського диктатора Володимира Путіна в китайському Шеньчжені на трибуні розмістили квіткову композицію, схожу на вінок. Її вигляд привернув увагу через різне символічне значення червоних квітів у китайській та російській культурах.

Володимир Путін прибув до Шеньчженя, Китай, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Літак Іл-96, яким прилетів глава Російської Федерації — держави-агресора, — приземлився в міжнародному аеропорту Баоань невдовзі після другої години ночі в середу.

На саміті в Китаї 18 листопада глава Кремля заявив, що європейські країни не змогли пристосуватися до втрати доступу до російського ринку та дешевих енергоносіїв. На його думку, це призводить до послаблення позицій Європи та скорочення її економічного потенціалу.

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