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Після тристоронніх переговорів у китайському Шеньчжені 19 листопада Дональд Трамп і Володимир Путін отримали різний рівень публічної уваги під час від’їзду з Китаю.

Американського президента в аеропорту проводжав міністр закордонних справ КНР Ван Ї.

Він поспілкувався з представниками китайської сторони та потиснув їм руки перед посадкою на літак.

Натомість Путін залишив Китай без публічно продемонстрованого супроводу високопосадовців КНР. На оприлюднених неофіційних кадрах російського диктатора видно лише в оточенні охорони.

Кремль опублікував відео відльоту Путіна здалеку, тоді як його прибуття до Китаю висвітлювали значно активніше.

Після завершення саміту Дональда Трампа з аеропорту Шеньчженя проводжав міністр закордонних справ Китаю Ван Ї Натомість Путін залишив Китай в оточенні власної охорони – без публічно супроводу високопосадовців КНР. https://t.co/P4F9b5fhG5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2026

Під час урочистого прийому на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені для виходу Володимира Путіна увімкнули музику з танцю «Трепак» балету Петра Чайковського «Лускунчик» замість гімну Росії.

Російський правитель Володимир Путін прибув до Китаю на саміт АТЕС, де, за повідомленнями ЗМІ, зазнав низки публічних принижень. Політолог припускає, що причиною такого ставлення з боку лідера КНР Сі Цзіньпіна могла стати інформаційна кампанія Росії під назвою «Нова Ялта», яка передбачала поділ світу між трьома лідерами.

Лідер держави-агресора Росії Володимир Путін на зустрічі економічних лідерів АТЕС у китайському Шеньчжені заявив, що форум має задати об’єднавчий тон в умовах фрагментації світової економіки. Він закликав учасників виробити конструктивний порядок денний для співпраці.

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