Відео: студентські протести в Албанії переросли у сутички з поліцією

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Студентська акція протесту біля будівлі Міністерства освіти в Тирані 13 жовтня 2026 року закінчилася масовими сутичками з правоохоронцями.

За інформацією виданні Balkan Insight та представників місцевої поліції, демонстранти, які закидали будівлю урядової установи камінням, яйцями та пошкодили фасад із воротами, намагалися прорватися на територію міністерства. У відповідь силовики застосували сльозогінний газ і водомети. У результаті зіткнень поранення отримали шестеро поліцейських, затримано 23 учасників акції. Також Асоціація журналістів Албанії повідомила про травмування одного з медіапрацівників та перешкоджання знімальній групі з боку силовиків.

Протест відбувся у межах ширшої антиурядової кампанії «Революція фламінго», що триває з травня 2026 року проти корупції, уряду прем’єр-міністра Еді Рами та запланованих будівельних проєктів у природоохоронних зонах, зокрема зведення елітного туристичного комплексу, пов'язаного зі структурою Джареда Кушнера. Студенти вимагали відставки прем'єра, покращення умов у навчальних закладах та збільшення фінансової підтримки молоді. Віцепрем'єрка Албанії Альбана Кочіу публічно засудила насильницькі дії з боку мітингувальників.

Clashes in Albania have hit a critical tipping point. Police have deployed massive violence against students in Tirana. Protesters declare they will no longer tolerate PM Rama’s silence and mockery, which has dragged on for over 4 months while ignoring their demands. https://t.co/fRuA6rOnXi — Tirana Report (@Tirana_Report) October 13, 2026

Джерела: Balkan Insight.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав демократів США не використовувати протести проти запланованого елітного курорту, пов’язаного з Джаредом Кушнером, зятем президента США Дональда Трампа, для помсти Трампу.

Еді Рама заявив, що уряд країни не відмовиться від планів з реалізації двох масштабних проєктів будівництва елітних курортів, які фінансує інвестиційна компанія Джареда Кушнера — зятя президента США Дональда Трампа. Очільник албанського Кабміну назвав щоденні мітинги опозиції «істерією» та запевнив, що тиск не змусить владу згорнути реформи.

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