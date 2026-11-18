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Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю в межах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Водночас російський диктатор Володимир Путін сидів окремо від них.

Тристоронні переговори лідерів заплановані на 19 листопада.

На кадрах із заходу видно, як Сі Цзіньпін і Трамп ідуть поруч. Путін сидів в іншій частині зали.

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Про це повідомляють російські пропагнадистські ЗМІ.

Також під час спільної фотосесії в китайському Шеньчжені російський диктатор Володимир Путін намагався стати поруч із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном. Однак зрештою китайський лідер поставив його подалі від себе за своєю дружиною Пен Ліюань.

Володимир Путін прибув до Шеньчженя, Китай, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Літак Іл-96, яким прилетів глава Російської Федерації — держави-агресора, — приземлився в міжнародному аеропорту Баоань невдовзі після другої години ночі в середу.

На саміті в Китаї 18 листопада глава Кремля заявив, що європейські країни не змогли пристосуватися до втрати доступу до російського ринку та дешевих енергоносіїв. На його думку, це призводить до послаблення позицій Європи та скорочення її економічного потенціалу.

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