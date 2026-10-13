Відео: Трамп на мітингу розповів про сідниці сенатора-республіканця

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Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Огайо здивував публіку розповіддю про зовнішність сенатора Джона Гастеда.

Він заявив, що уважно розглядав його тіло, зокрема сідниці та руки.

Трамп пояснив, що зацікавився фізичною формою сенатора після розмови з колишнім тренером з американського футболу Джоном Груденом, який розповів йому про спортивне минуле Гастеда.

«Я не часто роблю так із чоловіками. Я почав розглядати його тіло, бо не знав, що він видатний спортсмен. Я уважно оглянув його з голови до ніг. Подивився на його сідниці, а потім на руки», — сказав американський президент.

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Гастед раніше виступав за команду Дейтонського університету, яка у 1989 році стала чемпіоном третього дивізіону NCAA. Із січня 2025 року він представляє штат Огайо в Сенаті США. До цього політик обіймав посаду віцегубернатора штату.

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У США президент Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Ірану з боку Китаю та Росії — держави-агресора. За його словами, Пекін і Москва мають «надто багато втратити», якщо сприятимуть Тегерану.

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