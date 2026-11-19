0:00 / 0:00

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним на саміті АТЕС у китайському Шеньчжені назвав російського лідера своїм другом. Переговори тривали майже годину, через що американський президент затримався на двосторонню зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як повідомляє видання «Агентство», це перший відомий публічний випадок, коли Трамп використав таке визначення щодо Путіна в офіційній заяві. Водночас раніше американський президент уже називав російського лідера другом у приватних розмовах.

Зустріч відбулася після пленарного засідання саміту АТЕС. До переговорів із російського боку долучилися міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр фінансів Антон Силуанов, помічник президента Юрій Ушаков і спецпредставник Кирило Дмитрієв. США представляли держсекретар Марко Рубіо та міністр фінансів Скотт Бессент.

Перед початком переговорів Трамп потиснув руку прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову та сказав, що той «чудово справляється». Після цього американський президент зайшов до приміщення, де вже перебував Путін. Побачивши російського лідера, Трамп спочатку запитав: «Хто це?», а потім сам відповів: «Це мій друг». Під час рукостискання він двічі повторив, що радий бачити Путіна, а згодом щось прошепотів йому на вухо.

Перед переговорами Трамп заявив журналістам, що вони з Путіним давно знайомі та мають добрі стосунки. Він висловив сподівання, що зустріч стане початком чогось позитивного, і додав, що пізніше відбудеться ще одна розмова.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/01-clashreport-2123272720121225545.mp4

Основна частина переговорів проходила за зачиненими дверима. Кремль повідомив, що зустріч тривала трохи менше години. Сам Путін перед журналістами не виступав.

Як зазначає Bloomberg, через переговори з російським президентом Трамп відклав заплановану зустріч із Сі Цзіньпіном. На початку розмови з китайським лідером американський президент також назвав його другом і заявив про особливі відносини між ними.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/tramp.mp4

Раніше Трамп неодноразово висловлювався про особисті стосунки з Путіним. У 2018 році, напередодні зустрічі з російським президентом у Гельсінкі, він заперечував, що вважає його другом, пояснюючи це тим, що недостатньо добре його знає. Водночас Трамп припустив, що вони можуть стати друзями в майбутньому.

У 2019 році The Washington Post із посиланням на колишнього високопосадовця Білого дому писала, що під час першого президентського терміну Трамп іноді називав Путіна своїм другом.

https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/telegram-cloud-document-2-5471884941803432019.mp4

А у 2022 році в Instagram опублікували запис телефонної розмови Трампа з гольфістом Джоном Дейлі. У ній колишній президент США заявив, що раніше добре ладнав із Путіним і називав його другом.

Зустріч Трампа та Путіна відбулася напередодні тристороннього саміту лідерів США, Росії та Китаю.

Нагадаємо, Трамп і Путін завершили зустріч у Шеньчжені без спільної заяви для преси.

Путіна в Китаї зустріли низкою принижень: політолог пояснив причину.

Трамп, Сі та Путін уперше зустрілися разом у Китаї.

Президент Трамп і президент Путін почали переговори в Китаї.

Читай нас у