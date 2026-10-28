Відео: Трамп заявив про зустріч із Зеленським і Путіним найближчим часом

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Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.

За словами американського лідера, у відносинах між США та РФ в контексті війни в Україні є значний прогрес.

«І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією – у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу», – сказав президент.

.@POTUS: "We're making a lot of progress with Russia-Ukraine. There'll be a meeting set up very soon." https://t.co/N0vU2zoIsJ — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 28, 2026

На уточнююче питання про яку саме зустріч йдеться, Трамп відповів: «Зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу».

Джерело: Rapid Response 47

До цього Сибіга закликав до зустрічі Зеленського й Путіна для обговорення миру.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.

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