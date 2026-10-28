Відео: Трамп заявив про зустріч із Зеленським і Путіним найближчим часом
Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і главою РФ Володимиром Путіним. За його словами, вона може відбутися незабаром.
За словами американського лідера, у відносинах між США та РФ в контексті війни в Україні є значний прогрес.
«І, гадаю, у нас є значний прогрес у відносинах із Росією – у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, досягнуто значного прогресу», – сказав президент.
.@POTUS: "We're making a lot of progress with Russia-Ukraine. There'll be a meeting set up very soon." https://t.co/N0vU2zoIsJ
— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 28, 2026
На уточнююче питання про яку саме зустріч йдеться, Трамп відповів: «Зустріч із президентом Путіним і з президентом Зеленським. І, гадаю, досягнуто значного прогресу».
Джерело: Rapid Response 47
До цього Сибіга закликав до зустрічі Зеленського й Путіна для обговорення миру.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що США та Росія не зможуть домовитися про завершення війни без участі України.
Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час телефонної розмови з Володимиром Путіним передали йому повідомлення щодо майбутніх переговорів про завершення війни в Україні. Помічник російського президента Юрій Ушаков стверджує, що європейські лідери повідомили про готовність Володимира Зеленського до прямих переговорів із главою Кремля.