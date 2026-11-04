Відео: Трамп заявив, що не боїться імпічменту

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Президент США Дональд Трамп заявив, що не хвилюється через можливість імпічменту.

На його думку, така спроба лише зашкодила б Демократичній партії, оскільки не мала б жодних законних підстав.

«За що? За те, що країна процвітає?» — прокоментував Трамп.

Нагадаємо, член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

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