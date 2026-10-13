Відео: Трамп заперечив припинення обміну розвідданими з Україною

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Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що Вашингтон нібито призупинив передачу розвідувальних даних Україні.

Спілкуючись із журналістами 13 жовтня, американський лідер підкреслив, що США продовжують надавати розвідувальну допомогу українській стороні. Водночас він зазначив, що Вашингтон прагне якнайшвидшого завершення військового конфлікту, а тому веде діалог як з Україною, так і з «рф», щоб допомогти сторонам знайти остаточне політичне рішення для припинення війни.

За словами Трампа, і Володимир Зеленський, і Володимир Путін прагнуть завершення бойових дій, проте потребують сприяння у досягненні відповідних домовленостей.

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Джерело: заява президента США Дональда Трампа під час спілкування з журналістами.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

Поки Україна продовжує отримувати розвідувальну інформацію від Сполучених Штатів. Про це 13 жовтня повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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