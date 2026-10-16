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Президент США Дональд Трамп заявив у новому інтервʼю, що на початку повномасштабного вторгнення російські танки рухалися трасою в напрямку Києва, але російський генерал нібито помилився з маршрутом і завів техніку на розмоклі поля. За його словами, це могло вплинути на перебіг війни, яку він знову пов’язав із діями українського керівництва та фальсифікацією американських виборів.

Під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що війна Росії проти України могла б не розпочатися, якби американські вибори не були сфальсифіковані. Він також стверджував, що конфлікт почався ще за президентства Барака Обами, коли Україна втратила контроль над Кримом.

Окремо американський президент згадав перші дні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. За його словами, російські танки рухалися дорогою безпосередньо на Київ, однак командир нібито звернув не туди й завів їх на поля, які розмокли після сильних дощів.

«Він звернув прямо в багнюку. А там було як у сипучих пісках. І ці танки… Тож їм, мабуть, пощастило», — сказав Трамп, коментуючи перебіг війни.

Водночас він визнав масштабні втрати з обох боків, зазначивши, що Україна втратила багато чоловіків, а Росія, попри значно більше населення, також зазнала людських втрат.

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Заяви Трампа пролунали у відповідь на запитання журналіста про поновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах на тлі високих світових цін на дизельне пальне. Президент США розкритикував Володимира Зеленського, заявивши, що не вважає його людиною, з якою варто вести переговори, та звинувативши українського лідера в небажанні домовлятися.

Трамп також заявив, що домовитися з Зеленським, на його думку, складніше, ніж із російським диктатором Володимиром Путіним. Він висловив сподівання, що війна завершиться найближчим часом, і припустив, що обидві сторони нібито зацікавлені в її припиненні.

При цьому у своїх поясненнях причин війни американський президент зосередився на діях попередніх адміністрацій США, Зеленського та обставинах переговорів, не згадавши про відповідальність Росії за повномасштабне вторгнення.

Президент Трамп назвав Зеленського складнішим за Путіна у переговорах — Interia.

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