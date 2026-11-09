Відео: Центрвиборчком Перу визначив переможця виборів підкиданням монети

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У Перу переможця виборів мера округу Коніма в регіоні Пуно визначили підкиданням монети через однакову кількість голосів у двох кандидатів.

На муніципальних виборах Рубен Кіспе Капаханья та Саломіно Мамані Кіспе отримали по 671 голосу, після чого спеціальна виборча комісія провела жеребкування монетою номіналом один перуанський соль відповідно до закону країни.

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Представник партії Somos Perú обрав сторону монети із зображенням герба. Після підкидання випала саме вона, що забезпечило перемогу Рубену Кіспе Капаханьї.

Про це повідомляє перуанське видання El Comercio.

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