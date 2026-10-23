Відео: У Белграді 150 тисяч людей вийшли на опозиційний мітинг — AFP

22 жовтня в столиці Сербії Белграді відбувся масштабний мітинг опозиції напередодні дострокових парламентських виборів. За оцінкою незалежної організації Archive of Public Gatherings, акція зібрала близько 150 тисяч учасників.

Учасники демонстрації зібралися на площі Славія та прилеглих вулицях, закликаючи покласти край багаторічному правлінню Сербської прогресивної партії (SNS) Александра Вучича.

Протестувальники також агітували голосувати за опозиційний «Студентський список» — політичний рух, який сформувався на хвилі масових антикорупційних виступів.

На мітингу майоріли прапори з гаслом «Студенти перемагають». Демонстранти скандували заклики до перемоги, свистіли та закликали до політичних змін.

«Ми покладемо край 14 рокам приниження, хаосу та зради, а також десятиліттям, коли особисті й партійні інтереси ставили вище за ваші», — заявив професор університету Югослав Гашич, один із кандидатів «Студентського списку».

Опозиційний рух висунув 250 кандидатів на 250 місць у парламенті Сербії. Серед них — викладачі університетів, громадські діячі та люди, які раніше не брали активної участі в політиці.

Головною вимогою студентів залишається боротьба з корупцією та притягнення посадовців до відповідальності.

Парламентські вибори в Сербії відбудуться в неділю, 25 жовтня.

«Студентський список» став найсерйознішим викликом для Сербської прогресивної партії, яка перебуває при владі з 2012 року.

Александр Вучич, який раніше очолював уряд і державу, залишив президентську посаду, щоб взяти участь у виборах як кандидат на посаду прем'єр-міністра.

Поки опозиція проводила мітинг у центрі Белграда, Вучич виступав перед своїми прихильниками в іншій частині столиці. Він закликав виборців підтримати його політичну силу.

Політолог Белградського університету Душан Вучичевич припускає, що студентський рух може здобути понад 40% голосів. Такий результат став би найбільшим успіхом опозиції від часу приходу SNS до влади.

Джерело: AFP

Раніше у Сербії затримали щонайменше сімох людей перед виборами.

У Сербії перед виборами студентський рух став викликом для партії Вучича.

Студентський рух Сербії висунув список на дострокові вибори.

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