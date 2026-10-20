Відео: У Берліні протестувальники приклеїли себе до дороги біля заводу Rheinmetall

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У Берліні дев’ять протестувальників приклеїли себе до дорожнього покриття біля заводу німецького оборонного концерну Rheinmetall. Поліцію викликали на місце близько 5:30 ранку.

За даними правоохоронців, для роботи з групою протестувальників залучили до 90 поліцейських. Загалом на місці перебували 11 учасників акції.

Rheinmetall, найбільший виробник зброї в Німеччині, запустив виробництво на підприємстві в берлінському районі Веддінг на початку 2026 року.

Aktivisten kleben sich vor Rheinmetall-Firmengelände in Berlin fest https://t.co/mBDYSulwWv — Z4 (@Z41409905178188) October 20, 2026

Відтоді завод неодноразово ставав місцем протестів. Серед учасників попередніх акцій була й кліматична активістка Грета Тунберг.

Джерело: dpa

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у понеділок оголосив про придбання румунської суднобудівної верфі в місті Мангалія. Угоду компанія уклала спільно зі швейцарською судноплавною корпорацією MSC після проведення аукціону.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall у співпраці з італійською космічною компанією Argotec 1 жовтня 2026 року вивів на орбіту свій перший розвідувальний супутник. Запуск відбувся за допомогою ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX з бази Ванденберг у США.

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