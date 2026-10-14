У Болгарії на об’єкті поблизу Софії невідомі скоїли диверсію, підпаливши 11 із 17 антен зв’язку системи Starlink. Обслуговуюча станція, за наявною інформацією, забезпечувала зв'язок зокрема й для українських військових.

Про факт підпалу першим сповістив депутат від партії «Так, Болгарія» Івайло Мірчев з посиланням на видання Novinite. Політик висловив критику на адресу Міністерства внутрішніх справ та органів контррозвідки, зазначавши, що голова Державної агенції національної безпеки (ДАНБ) раніше запевняв у активній протидії російським диверсіям.

Someone set 11 Starlink antennas on fire around Sofia, Bulgaria. Dear @elonmusk , I swear it wasn't me https://t.co/u20oB4yHlY — една българка (@transbulgaria) October 13, 2026

Під час парламентських слухань 14 жовтня 2026 року інцидент офіційно підтвердив прем’єр-міністр країни Румен Радев. Зазначається, що це вже другий подібний випадок нападу на інфраструктуру зв'язку в регіоні.

Джерела: Novinite.

Увечері 23 вересня у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. Польська влада підозрює, що загоряння могло бути навмисним.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на наземній станції Starlink у Мазовецькому воєводстві «виглядає недобре», хоча він утримується від остаточних оцінок щодо диверсії до отримання стовідсоткового підтвердження.

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