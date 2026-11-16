Відео: у Чорному морі біля узбережжя Болгарії після атаки дронів затонув зерновоз

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Вантажне судно BETUL 8 під прапором Сомалі, яке перевозило майже три тисячі тонн пшениці з румунської Тулчі до Єгипту, затонуло у виключній економічній зоні Болгарії внаслідок атаки безпілотників 16 листопада.

Сигнал лиха надійшов до Морського рятувального координаційного центру у Варні вранці 16 листопада, коли судно перебувало за 40 морських миль на південний схід від мису Каліакра.

До рятувальної операції залучили чотири кораблі Морської протимінної групи Болгарії, Румунії та Туреччини, а також болгарські гелікоптери Cougar і літак Су-25, завдяки чому всіх 12 членів екіпажу успішно евакуювали без серйозних травм; після інциденту болгарська влада направила в район аварії військовий корабель для перевірки можливого забруднення моря.

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Джерело: болгарський суспільний мовник BNT.

Раніше повідомлялося, що 14 листопада увечері дрон уразив нафтовий танкер Evia Petrol V під грецьким прапором. Судно перебувало за чотири морські милі на схід-південний схід від Сулини у водах Руумунії. Приблизно через 35 хвилин, дрон уразив балкер Marsol, який перебував за п’ять морських миль на південний схід від Сулинського каналу. На борту судна також виникла пожежа.

Вантажне судно Larissa 1 13 листопада зазнало атаки безпілотника під час руху територіальними водами Румунії. Корабель прямував до порту Суліна, звідки мав вирушити до України.

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