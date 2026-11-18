Відео: у Домінікані жінка померла під час TikTok-челенджу зі швидкісного поїдання їжі
У Домініканській Республіці під час участі у популярному TikTok-челенжі загинула молода жінка. Інцидент трапився під час змагань на швидкісне поїдання їжі.
Катія Араухо разом із друзями знімала відео на основі гри «Камінь, ножиці, папір». За правилами челенджу учасники, які програвали раунд, мали бігти до визначеної точки і назад, тоді як переможець залишався за столом і намагався з'їсти якомога більше зі спільної порції.
En San Cristóbal, República Dominicana, la joven Katia Araujo falleció tras atragantarse durante un reto viral de TikTok que mezcla piedra, papel o tijera con comer a toda velocidad, donde el ganador devora alimentos mientras los perdedores corren a un punto acordado y regresan.
Se atoró con un trozo de pollo, lo que le provocó asfixia; sus amigos intentaron auxiliarla sin éxito y un vecino la trasladó en camioneta al hospital, donde llegó cadáver.
Este caso conmueve a las redes y alerta sobre los riesgos de los desafíos virales en busca de vistas, dónde la diversión no debe poner en peligro la vida ⚠️⚠️..
— Anxious Vids (@Anxiousvids) November 17, 2026
Під час одного з раундів жінка почала задихатися. Сусід намагався терміново доправити її до лікарні, проте медики констатували смерть жінки, оскільки вона прибула до медзакладу без ознак життя. Наразі триває розслідування, остаточну причину смерті ще не оприлюднено.
Джерело: Albeu.
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