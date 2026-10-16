Відео: У Франції 19 травмованих після зіткнення автобуса з поїздом під Ла-Маншем

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У п’ятницю, 16 жовтня 2026 року, на французькій стороні тунелю під Ла-Маншем зіткнулися автобус і поїзд. Унаслідок аварії травмувалися 19 людей.

Зіткнення між мікроавтобусом і вантажним поїздом сталося в четвер увечері.

У мікроавтобусі перебували 19 осіб, включно з водієм. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

На місце події терміново направили карети швидкої допомоги, пожежників, поліцію та вертоліт.

Вантажний поїзд стояв поблизу в’їзду до тунелю під Ла-Маншем. У мікроавтобусі перебували водії вантажівок, які готувалися сісти на поїзд Le Shuttle на завантажувальній платформі «Євротунелю».

Водії були різних національностей, усі — чоловіки.

Представники влади додали, що це перший випадок, коли аварія «такого типу» сталася на вантажній платформі «Євротунелю».

Влада не надала одразу докладнішої інформації про обставини аварії.

Tunnel sous la Manche: un accident entre un bus et un train fait au moins 19 blessés https://t.co/ioaua97xLG — BFM (@BFMTV) October 15, 2026

На фото з місця події, опублікованому у французьких ЗМІ, видно сильно пошкоджений мікроавтобус, навколо якого зібралися поліцейські та медики.

Залізничний оператор повідомив: «Цей інцидент не стосується і не впливає на поїзди «Євростар», що курсують до Лондона та з нього. Усі поїзди «Євростар» курсуватимуть за розкладом».

Також зазначалося, що зіткнення «сталося за кілька кілометрів від Ла-Маншського тунелю».

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