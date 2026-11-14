Відео: У Калузькій області згорів завод пластикової тари Клєвєр

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На Росії у ніч на 14 листопада в особливій економічній зоні «Калуга» згорів завод «Клєвєр», який виробляє пластикову тару. Площа займання сягнула 3 000 кв. м. Причина пожежі поки невідома.



Підприємство офіційно відкрили та запустили зовсім недавно — 10 листопада 2026 року.

Російські рятувальники підтвердили займання та евакуацію працівників. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає, передають російські телеграм-канали.

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Нагадаємо, що у ніч на 13 листопада ракети «Нептун» завдали удару по Ростову-на-Дону. Під ураження потрапили три об’єкти, пов’язані з виробництвом і ремонтом російських безпілотників.

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Один із ударів припав на Московський нафтопереробний завод «Газпромнефть-МНПЗ» у районі Капотня, після чого на підприємстві спалахнула пожежа.

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