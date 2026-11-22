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У Лівії 22 листопада морськими дронами уражене підсанкційне вантажне судно постачання ASCALON, яке прямувало з Калінінграда до порту Бенгазі ймовірно з військовим обладнанням та технікою для «Африканського корпусу» рф.

Повідомляється, що удари безекіпажними катерами коригував розвідувально-ударний безпілотник Bayraktar TB2 - такі дрони постачає Туреччина, яка разом з Україною підтримує міжнародно визнаний уряд у Триполі.

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Саме судно ASCALON обладнане двома палубними кранами вантажопідйомністю по 150 тонн кожен і палубою для колісної та гусеничної техніки та давно використовується для перевезення зброї й боєприпасів в інтересах військового відомства рф.

Джерело: AP.

Також у лівійському порту Бенгазі стався потужний вибух і спалахнула масштабна пожежа, унаслідок чого, ймовірно, був знищений російський ракетний корвет «Меркурій» проєкту 20380 класу «Стерегущий».

Причина вибуху в Бенгазі наразі не розкривається, проте Naval News нагадує про попередні успішні операції проти пов’язаних із росією суден у Середземному морі, до яких, за повідомленнями, причетна Україна: зокрема затоплення судна Ursa Major 23 грудня 2024 року та знищення танкера для перевезення зрідженого газу Arctic Metagaz біля узбережжя Лівії 3 березня 2026 року. Водночас місцева влада та цивільна оборона Бенгазі підтвердили факт ранкового вибуху й пожежі на військово-морській базі, але стверджують, що інцидент стався на складі боєприпасів, а не на російському військовому кораблі.

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