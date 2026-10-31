Відео: У Німеччині десятки тисяч молодих людей вийшли на протести проти призову до армії

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31 жовтня в кількох великих містах Німеччини відбулися масштабні молодіжні протести проти політики канцлера Фрідріха Мерца та його уряду. Акції організував рух Gen Z hat genug! («Поколінню Z досить!»).

За попередніми оцінками, найбільше учасників зібралося в Берліні — близько 5 тисяч. У Штутгарті протестували приблизно 3 тисячі людей, а в Гамбурзі — понад 2 тисячі. Організатори заявили про демонстрації у 12 містах за участю понад 68 тисяч осіб. Водночас офіційні оцінки поліції в окремих містах були нижчими.

Серед головних вимог молоді — зниження вартості життя, збільшення фінансування освіти, захист клімату та збереження соціальних гарантій. Також демонстранти виступають проти збільшення військових витрат і можливого запровадження призову на військову службу. Серед гасел на плакатах були «Освіта замість стрільби» та «Ні призову».

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У деяких містах мирні акції переросли в сутички з поліцією. Зокрема, у Гамбурзі учасники палили сміттєві баки, запускали петарди та кидали в правоохоронців різні предмети. Поліція застосувала водомети й відтіснила натовп із кількох вулиць.

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Під час протестів також лунали заклики до відставки Фрідріха Мерца. Молоді люди заявляють про погіршення якості життя та невдоволення рішеннями німецької влади.

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Джерело: DIE ZEIT

У Німеччині в суботу відбулися акції кампанії Gen Z regelt, учасники яких вимагали більшого фінансування освіти та зниження вартості життя. Поліція Берліна, Франкфурта й Мюнхена повідомила загалом про близько 6 тисяч демонстрантів.

У Франції представники учнівських і студентських організацій заявили, що продовжать протести після зустрічей із прем’єр-міністром Себастьєном Лекорню та профільними міністрами.

У Тирані, Албанія, депутати опозиційної Демократичної партії зірвали засідання парламенту, запаливши фаєри в залі. Вони також заблокували доступ до трибуни під час голосування щодо закону про Центральний банк.

У Тирані, Албанія, студенти й викладачі Тиранського університету знову зібралися біля Міністерства освіти на тлі антиурядових та антикорупційних протестів, що тривають майже п’ять місяців. Учасники виступають проти корупції, проблем в управлінні університетами та зростання вартості освіти, а також вимагають відставки прем’єр-міністра Еді Рами.

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